Efecto Trump: los 5 sectores de la economía con mayor riesgo

En la primera semana de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ya se firmaron los primeros decretos y uno de ellos involucró a la Argentina con la suspensión de la exportación de limones. La medida despertó alerta en distintos sectores de la economía local que también corren riesgos de medidas similares.

El impacto de Trump en la economía local se da por una doble via. Una comercial y otra financiera. La primera tiene que ver con sectores exportadores concretos, mientras que la segunda afectaría al Gobierno y empresas que quieran salir a colocar deuda en mercados internacionales.

Estados Unidos constituye el tercer destino de nuestras exportaciones (detrás de Brasil y China), y en el último año su posición se fortaleció: tras aumentar más de 30% interanual las ventas en los primeros once meses del año, los envíos al país del norte representaron 8% del total, cuando un año atrás representaban tan sólo 6%, destacan desde la consultora Ecolatina.

Biodiesel

Las exportaciones de biodiesel, que casi triplicaron su nivel en los primeros once meses de 2016 en relación a igual período de 2015 (superaron u$s 1.000 millones), en coincidencia con el levantamiento de las barreras fitosanitarias que pesaban sobre la producción local de esta mercancía.

A partir de este incremento, poco más del 90% de las exportaciones de biodiesel y sus derivados tienen como destino los Estados Unidos.

Aluminio

Las ventas de aluminio al país del norte (u$s 180 millones acumulado en los primeros once meses de 2016). Tras el fuerte crecimiento que exhibieron este año (+133% interanual), más de la mitad de las exportaciones del sector se dirigieron al mercado norteamericano (un año atrás representaban poco más de un tercio de las ventas totales al exterior).

Economías Regionales

La situación más preocupante, según la consultora Ecolatina, es la de algunos productos vinculados a las economías regionales. Si bien no tienen un gran peso dentro de las exportaciones a nivel agregado, la importancia de Estados Unidos para dichos mercados genera incertidumbre ante un posible giro en la política comercial de ese país. Tal es el caso de los envíos al exterior de té negro, que totalizaron u$s 88 millones en los primeros once meses de 2016, donde más del 75% de las ventas tuvieron como destino la primera potencia mundial.

Arándanos

En tanto, las exportaciones de arándanos: si bien sumaron u$s 122 millones a las divisas comerciales del año, el 65% de este monto estuvo generado por los envíos a Estados Unidos. Por su parte, más de la mitad de las ventas totales de aceites de limón se dirigen al país del norte, mientras que en el caso de los envíos de jugos de citrus, manzana y uva (que generaron ingresos por US$ 280 millones), el 40% se coloca en dicho mercado.

Miel

Por último, en igual grado de fragilidad se encuentran los productores de miel: de los u$s 160 millones que se exportan, más del 40% se dirige a la primera potencia del mundo.