Dólar futuro: la Corte rechazó el pedido de CFK para apartar al juez Bonadio

La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad los recursos presentados por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y confirmó al juez federal Claudio Bonadio y a los integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal al frente de la causa por la venta de dólar futuro, en la que está procesada.

A través de su defensa encabezada por el abogado Carlos Beraldi, la ex mandataria había recurrido al máximo tribunal luego de que los vocales de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones rechazaran su planteo para apartar a Bonadio de la causa que está cerca de ser elevada a juicio oral.

La recusación presentada por Cristina era por una supuesta "enemistad manifiesta" de parte de Bonadio, quien lleva adelante varias causas contra ella, su familia y ex funcionarios de su Gobierno por presuntos hechos de corrupción.

Además, la ex presidenta había puesto en duda la imparcialidad de los vocales de la Cámara Federal intervinientes en la decisión de rechazar su pedido de apartamiento contra el magistrado federal: Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah. En la última reunión del año, la Corte decidió rechazar el recurso extraordinario de la ex jefa de Estado, al argumentar que "no se dirige a ninguna sentencia definitiva".

"El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva. Por ello, se desestima la queja", señaló el máximo tribunal. El fallo lleva las firmas del presidente Ricardo Lorenzetti, y el resto de sus integrantes Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.