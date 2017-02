Diputados debaten en comisión la reforma de la ley de ART

Un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda comenzó a debatir el proyecto de reforma de la Ley complementaria del sistema de riesgos del trabajo (ART) que ya cuenta con media sanción del Senado.

El encuentro, presidido por los presidentes de la comisión de Trabajo, Alberto Roberti (bloque Justicialista) y de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina (PRO), comenzó pasadas las 17 en el edificio anexo a la Cámara de Diputados.

La intención de la alianza oficialista Cambiemos es convocar a una sesión especial para el miércoles con el fin de cumplir con el pedido del Ejecutivo y convertir en ley el proyecto. Semanas atrás al gobierno nacional oficializó la convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias desde el pasado viernes hasta el 28 de febrero para tratar la reforma que ya sacó por un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

La decisión fue adoptada para evitar un nuevo traspié en la comisión bicameral de Seguimiento de Trámite Legislativo, que la semana pasada dejó abierto el debate respecto al DNU, ya que el oficialismo se encaminaba a una nueva derrota parlamentaria.

El decreto que había firmado Macri el pasado 23 de enero tiene el mismo contenido que el proyecto de ley enviado por el Gobierno el año pasado al Congreso, el cual establece que el pronunciamiento de las comisiones médicas debe ser el paso previo y obligatorio a cualquier juicio por accidentes de trabajo.

Ese proyecto fue aprobado por el Senado en diciembre último y solo le falta la aprobación de la Cámara de Diputados para convertirse en ley, pero con el fin de reducir cuanto antes los litigios laborales, el Gobierno decidió avanzar por decreto.

Fue esa maniobra la que volcó a buena parte de la oposición en contra del decreto, aunque es probable que los diputados y senadores del Frente para la Victoria voten divididos a la hora de emitir un dictamen, como ha ocurrido en otras oportunidades.

El diputado Roberti, que responde al bloque que lidera Diego Bossio, sostuvo que esa iniciativa es “un paso adelante” y anticipó que esa bancada respaldará en general el texto sancionado en diciembre por la Cámara alta.

“Vamos a poner reparos en diversas cuestiones pero en lo particular me parece que siempre es mejor que tengamos una ley. La media sanción que formalizó el Senado es una media sanción que me parece un paso adelante”, aseguró en declaraciones a AM 1110.

Según el diputado del Bloque Justicialista y sindicalista del gremio petrolero, la actual legislación “es sólo un negocio para que queden plasmados los intereses de los abogados y personas que judicializan este tipo de situación y el trabajador no. Con esta reforma, y la instrumentación de las comisiones médicas por la que deberán pasar los trabajadores, efectivamente ellos serán los primeros y más grandemente cubiertos”.

Si bien cuestionó al gobierno por dictar un DNU con el contenido de la ley sin pasar por el Congreso, Roberti puso de relieve la importancia de la iniciativa, al sostener que “viene a corregir una situación en la cual hoy el trabajador está en situación de riesgo laboral y menos cubierto y ante un festival a medida de la industria del juicio”.

Fuente: agencias