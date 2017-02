Difunden audio de Nisman

A poco más de dos años de la muerte de Alberto Nisman, se conoció ayer el audio de una conversación telefónica en la que el exfiscal manifestaba que aunque quisieran matarlo la denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner por el Memorándum de Entendimiento con Irán no tenía "retroceso". "La prueba está guardada de tal manera que aunque quieran matarme esto no tiene retroceso. Algunos de los involucrados ya lo saben y no saben cómo salir y me están pidiendo un salvavidas. Si alguno me está escuchando, me chupa un huevo (sic). Cada uno sabe lo que hizo, lo que dijo y dónde quedó registrado", manifestó el fiscal en diálogo telefónico con el director de la Agencia Judía de Noticias, Daniel Berliner.

En esa charla, ocurrida cinco meses antes de que presentara la denuncia contra Cristina, Nisman se mostraba "más tranquilo que nunca", aunque reconocía la gravedad de la situación: "Los que no tienen que estar tranquilos son los que hicieron estas cosas".