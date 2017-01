Despidos en las represas de Santa Cruz y la Uocra declara el estado de alerta

La historia del complejo hidroeléctrico Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz sumó ayer un nuevo capítulo desde que en 2013 se realizó el acto de apertura de ofertas.



La Uocra se declaró en "estado de alerta y movilización" por los 300 despidos que se realizaron la semana pasada en las represas. Esto hizo que ahora la obra de infraestructura que conlleva una inversión de u$s 4700 millones con una plantel de menos de 600 trabajadores.



Fuentes cercanas a la empresa confirmaron los despidos y explicaron que la decisión de la Corte Suprema de realizar un estudio de impacto ambiental y un llamado a audiencia pública significó que la UTE conformada por Electroingeniería y la estatal china Gezhouba definieran "una readecuación y reorganización de las finanzas ya que ahora los tiempos son otros y los trabajos que podemos realizar también".



Desde la Uocra aseguran que las empresas avisaron que si la semana que viene no se resuelve la reactivación de la obra también serán despedidos los otros 600 trabajadores que todavía están en sus puestos.



En este contexto, fuentes de la Corte explicaron a este medio que no habrá una resolución "hasta febrero, cuando culmine la feria judicial, lo que complicaría la situación del gremio.



Allegados a la UTE explicaron que "no hay una acción en ese sentido –más despidos–. Entendemos que la Uocra está molesta con la decisión de aplazar las obras, pero nosotros vamos a cumplir los pasos".



Para finales de febrero estarían los resultados del impacto ambiental ya que "sólo se puede hacer en verano por el caudal hídrico". Al finalizar esta parte, y entendiendo que sea aprobado, aún faltaría la audiencia pública. La estimación es que, de no mediar un nuevo contratiempo, el proceso estará completo en abril de este año.