Desde la UCA estiman que aumentó la indigencia en el último trimestre de 2016

El director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, estimó que “la indigencia aumentó en el último trimestre del 2016”.

A su vez, consideró que "el fenómeno de la marginalidad que experimenta Argentina no es nuevo” ya que “es una pobreza estructural que tiene como clave la ausencia de mecanismos de empleo”.

Sin tener los datos del Observatorio de la UCA todavía presentados, Salvia adelantó, en diálogo con radio Mitre, que aumentó la indigencia, basado en el hecho de en que la última parte del 2016 "se juntó el aumento de la desigualdad con el aumento de la pobreza extrema".

Esta yuxtaposición de estos dos factores sería impulsada por una reducción del trabajo en el sector informal, por “la reducción de las oportunidades de trabajo como changas, actividades de empleos eventuales y el impacto de la inflación", explicó.

Asimismo, Salvia recordó que en el primer trimestre, las estadísticas del Observatorio de la UCA revelaron que “el más perjudicado no fue el segmento más indigente, sino las clases medias bajas o los sectores pobres no indigentes”.

El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA reiteró: "No podemos negar que haber salido de las condiciones macroeconómicas del gobierno kirchnerista, sumado a las medidas económicas que se tomaron en el gobierno de Mauricio Macri, junto con la falta de una reactivación y el aumento inflacionario por sobre las expectativas populares y oficiales, produjo que se agravara la pobreza y sobre todo la pobreza extrema en los sectores más carenciados”.

En ese sentido, Salvia explicó que en la sociedad argentina "están los descartados, los excluidos, los sobrantes que no encajan en el modelo capitalista que ha desarrollado la economía argentina".

Y continuó: “Ese sobrante de población que no encuentra empleo no es solo porque no tenga las calificaciones, sino porque no hay demanda suficiente para ellos".

A la hora de referirse a las políticas de inclusión social, Salvia opinó que "lejos de la promesa de la inclusión que ofrecía el kirchnerismo, tampoco aquí la tenemos (con el macrismo) porque esa inclusión va a venir de la mano del empleo de calidad. No lo va a fomentar ni la gran empresa ni la lluvia de inversiones, sino a partir de cuánto se desarrolle la pequeña y mediana y la microempresa", remarcó.

Según el director del Observatorio, "los programas sociales acompañaron pero no fueron suficientes para compensar el aumento inflacionario y la pérdida del poder adquisitivo que tuvo el 10% de la población más pobre".

El investigador aseveró que "hoy la Argentina está dividida, trabaja a dos velocidades, porque hay un sector que tiene ingresos que le permite seguir el incremento de la canasta básica y los servicios y otra parte del país está muy lejos de esa canasta”.

La mitad de los argentinos vive con menos de $ 8.000 por mes y la brecha entre el sector más rico y el más pobre según sus ingresos se amplió a 25 veces, según reveló una estadística oficial que el Indec publicó el pasado jueves.

Salvia también rescató que con esta nueva gestión hay estadísticas oficiales del Indec sobre la pobreza y la indigencia.