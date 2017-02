Desde el kirchnerismo califican de “escándalo” nuevas escuchas de Cristina y Parrilli

El ex subsecretario general de la Presidencia del kirchnerismo Gustavo López advirtió hoy que las escuchas a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli son un “escándalo” para el “sistema democrático”, en tanto apuntó que “a cualquiera le puede pasar de mandar a alguien al carajo”.

“Estamos en un Estado de derecho”, sostuvo López y se preguntó: “¿Se puede espiar a una ex presidenta a través del ex secretario de la AFI en una causa que está fuera de tiempo?”.

Al respecto, señaló que las escuchas reveladas “son posteriores a que Ibar Pérrez Corradi ya estuviera de regreso en Argentina, y supuestamente se hacían para saber si había habido una actitud por parte de la AFI en el momento en que Cristina era gobierno”.

Para López, “lo que está sucediendo es escandaloso para el sistema democrático: unas escuchas que deberían ser absolutamente secretas se filtran a la prensa para hacer operaciones políticas contra la ex presidenta”.

En declaraciones a radio El Mundo, alertó: “Ojo, ciudadanos de nuestro país, lo que le puede pasar a cualquiera. Ojo, oficialismo político, que mañana esta misma gente va a hacer lo mismo con todos ustedes. Ojo con los periodistas, porque el secreto profesional va a ser revelado por cualquiera que nos esté escuchando”.



En tanto, planteó que “es anecdótico lo que alguien pueda decir en una conversación privada, dentro de su casa, en un momento de enojo”.

“A cualquiera de nosotros nos puede ocurrir con nuestro jefe, compañero o subordinado de trabajo, mandarlo al carajo. Son cosas de la intimidad”, completó



El ex funcionario kirchnerista apuntó que “estamos errando el eje de que es un hecho institucional muy grave lo que está ocurriendo. A mí me preocupa mucho, y debería preocuparle a todo el mundo: si a una ex presidenta le hacen eso, lo que le pueden hacer a cualquier otro”.



En las últimas horas se filtró a la prensa las escuchas de una charla telefónica de Fernández de Kirchner con Parrilli en el marco de una investigación por encubrimiento a Pérez Corradi.



Según el sitio Infobae, en ese audio la entonces mandataria le pide “apretar jueces” y arremete contra Miguel Ángel Pichetto, referente del peronismo y en ese momento jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Senadores.