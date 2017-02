Desde el Pro justifican que el Gobierno “comete errores” porque intenta “hacer cosas”

El diputado nacional del PRO Waldo Wolff aseguró que el Gobierno comete “errores” porque intenta “hacer cosas” y criticó a sectores de la oposición por “amplificar la problemática y poner palos en la rueda”.

“Este gobierno vino a resolver un modelo matricial de muchos años donde no se hizo nada, por eso se cometen errores que desde nuestra posición no pueden ser evaluados en términos absolutos”, manifestó Wolff.

“Amplificar los errores es una manera de ver las cosas, pero no nos limita eso, no nos inmoviliza”, añadió el legislador en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Rivadavia.

Tras las polémicas derivadas de temas como el polémico acuerdo por la deuda al Correo Argentino y la martcha atrás en el cambio de la fómumla para establecer la movilidad jubilatoria, el presidente Mauricio Macri en conferencia de prensa reconoció ayer errores y aseguró que no realizará modificaciones en su gabinete de ministros.

“Este gobierno vino a hacer, y se tiene que acostumbrar a que enfrente tiene a un espacio integrado por mucha gente que sostiene un modelo de palos en la rueda con el plan de que no termine su mandato un gobierno que no es justicialista”, indicó Woff.

El legislador expresó su críticas al anterior gobierno kirchnerista y destacó lo que él consideró errores producidos durante esa gestión. “Si no se pagan los juicios de los jubilados durante doce años y espera que se mueren, es una posición sin ningún error; si se veta el 82% móvil, no es un error es un hecho; si se mantiene distintos tipos de cambios y no se elimina el cepo, es una posición”, cuestionó.