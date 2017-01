Denuncian a director de Transporte Fluvial

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, comenzó el año con malas noticias. Uno de sus colaboradores más cercanos, Gustavo Deleersnyder, director de Transporte Fluvial y Marítimo, fue denunciado penalmente por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, en los tribunales federales por la supuesta apertura de cuentas bancarias offshore para, presuntamente, evadir al fisco y lavar dinero, informó el portal del Ministerio Público Fiscal.

La presentación recayó en el juez federal y el fiscal Guillermo Marijuán y es por la supuesta creación de una sociedad offshore con cuenta bancaria asociada con el fin de facturar en el extranjero servicios locales que prestaba a armadores y, de esa forma, evadir impuestos.

Consultados por El Cronista, voceros Transporte aseguraron que "Deleersnyder tiene todas sus declaraciones en perfecto orden. Y de ser citado por la justicia se presentará para brindar toda la información que le sea solicitada".

La acción denunciada habría sido realizada cuando Deleersnyder se desempeñaba como práctico de puerto, entre enero de 2008 y diciembre de 2015. Según el Ministerio Público, habría abierto una cuenta personal en un banco de la República Oriental del Uruguay donde ingresaban los pagos por los servicios realizados a esos buques sin confeccionar las facturas.

Frente a la queja de los armadores por la irregularidad a la Agencia Rioplat, Deleersnyder habría generado la sociedad off shore en Bahamas, River Inside Services, y una cuenta corriente en esas islas con sucursal en Uruguay.

La denuncia que lleva la firma del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez es por el delito de "evasión fiscal agravada" como "Práctico del Río Paraná" por la conjunción de "omisión maliciosa de facturación, creación de empresas y cuentas bancarias off shore, percepción en el exterior de servicios prestados y no facturados y adquisición y explotación de inmuebles en el exterior con dichos activos provenientes de la evasión –tendría propiedades en Miami que no podría justificar–".

Por otra parte, la PIA también apunta contra Transporte, al afirmar que pidió información y no obtuvo respuestas.