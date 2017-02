Definen acuerdo minero que prevé inversiones por u$s 25.000 millones

El Ministerio de Energía y Minería le puso ayer "punto final" a la redacción del Acuerdo Federal Minero, tras un año de reuniones con los representantes de las provincias mineras, cámaras empresarial y sindicatos. El documento se lo entregarán al presidente Mauricio Macri y a los gobernadores provinciales para su firma y la posterior ratificación del Congreso.



Según indicaron fuentes del sector, el acuerdo otorga "claridad" y marca "consensos" para la actividad minera. Las empresas prevén invertir u$s 25.000 millones hasta 2021 y sumar 40.000 nuevos puestos de trabajo a los 80.000 ya existentes.



El acuerdo "busca afianzar una política de Estado federal para homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera, creando así una nueva plataforma de despegue de la actividad, en un ámbito que cuente con la debida licencia social, promueva la responsabilidad ambiental y optimice los beneficios económicos de la misma, ofreciéndole a los inversores y a las comunidades las garantías de confianza y previsibilidad que solo los marcos legales ofrecen", informó la cartera que conduce Aranguren.



El convenio contempla iniciativas tales como:



-Mejorar la gestión y el control ambiental, punto por el que se verificará periódicamente la calidad del agua, aire y suelo en los establecimientos mineros. La idea es evitar conflictos con organizaciones ambientalistas y, por supuesto, que no se repitan derrames como los que la empresa Barrick Gold sufrió en minas de San Juan, donde vertieron millones de litros de cianuro por "accidente".



-Modernizar la comunicación y hacer partícipe a la ciudadanía. Se busca que la población cambie su visión de la minería y conozca el impacto positivo de la actividad: desarrollo económico, creación de empleo y generación de una industria con amplia cadena de valor.



-Que las provincias mineras perciban mayores ingresos.



-Desarrollar la infraestructura y poder integrar a la minería con el resto de las actividades productivas.

Según datos preliminares de Energía, la minería empleaba el año pasado a 80.400 trabajadores: los 26.800 de manera directa y otros 16.080 en contratistas más 37.520 empleados indirectos. Teniendo solamente en cuenta a los trabajadores en mina (42.880), la cifra se encuentra muy por debajo de otros países mineros por excelencia, como Perú (195.704) y Chile (238.454), lo que muestra el potencial del sector.



"Durante los últimos dos días de intenso debate, las autoridades mineras de las provincias que integran el Consejo Federal de Minería (Cofemin), junto con la Secretaría de Minería (cuyo titular es Daniel Melián), pusieron punto final a la redacción de la propuesta de Acuerdo Federal Minero", comunicó el Ministerio. "Al último encuentro fueron invitados a participar, en diferentes bloques, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), el presidente de la Comisión de Energía y Minería del Senado, Guillermo Pereyra, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA)", agregó el informe.



La CAEM estima que hasta 2021 surgirán 8000 pymes vinculadas al sector, que se sumarán a las 12.000 que ya operan. También calcula que el aporte fiscal de los proyectos mineros "alcanzaría unos u$s 6500 millones" y que, por la quita de u$s 300 millones de retenciones, se recaudarán u$s 500 millones sólo de Impuesto a las Ganancias.