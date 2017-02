Débito, lo mejor para las empresas de retail

Lo que más le conviene al segmento retail es el pago con débito, porque el efectivo tiene un costo por el valor del transporte de caudales y el 1% que cobrarán los bancos por los depósitos en efectivo.

Para incentivar este canal, pueden llegar a dar algún tipo de bonificación a negociar con los bancos.

Claro que la ley tiene algunos grises: "Técnicamente no te prohibe las cuotas sin interés. Si yo arreglase con la tarjeta que, por el volumen de negocios que tengo, no me cobre nada y yo luego lo compenso con otra cosa, me podría liquidar a costo cero y yo podría poner cuota sin interés", elucubra uno de los big players.

Por lo pronto, el próximo desafío del Gobierno será transparentar los precios en los hipermercados.

Si los súper hacen promociones de 2x1, ¿por qué no pueden bajar los precios y listo? Según explican en el sector, hay determinados productos, como lácteos o fideos que traccionan otras ventas, entonces ponen ese gancho para que el cliente se tiente y se lleve también otras cosas. Por otra parte, muchas promos vienen de la industria, por eso a veces se ven las mismas promos en todos los súper. También hay ocasiones que el propio híper está sobrestockeado y necesita salir a liquidar, para generar más rotación de producto, que ocupa mucho espacio en el depósito, además de lo que está cerca de su vencimiento.

En el caso de electro, hay aires acondicionados o TV, por ejemplo, que cuanto más días de inventario tienen, peor es para sacárselos de encima, porque la vida útil de la tecnología es corta, por lo que de una temporada a la otra salen cinco modelos nuevos.