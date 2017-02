De Pablo: “No veo entusiasmo en Argentina, tampoco desesperación”

El economista Juan Carlos de Pablo consideró, al evaluar la situación actual del país, que hoy la gente no tiene “ni la desesperación del 2002 ni el entusiasmo del 2009”.

“Los argentinos somos exagerados en las descripciones. Hablas con una persona que vende algo en particular y le va mal, pero hablas con otro que vende otro cosa y no le va tan mal, pero tampoco se lo ve entusiasmado”, señaló esta mañana en diálogo con radio Mitre.

“Hoy no tenemos ni la desesperación del 2002 ni el entusiasmo del 2009”, graficó.

Con respecto al dólar, señaló que hoy la divisa “esta planchada, pero mañana no sabemos”. De Pablo indicó que “esto no es convertibilidad, tampoco la tablita de Martínez de Hoz, esto no es nada”. Y opinó que la historia no te sirve para proyectar hacia adelante.

“El dólar está planchado hoy, mañana no sabemos”, alertó. En esa línea, el economista analizó que la divisa a $15,80, “es bueno y es malo, porque es depende para qué”.

Acá existe “un problema objetivo”, planteó. “Vos tenés entrada de capital por endeudamiento, el blanqueo, etc. Entonces tenes un Banco Central, que mira la tasa de inflación, no tiene ninguna presión para pensar en algo como el dólar. Pero hay una economía real que está sufriendo el impacto de eso”, analizó.