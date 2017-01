De Pablo: “A Dujovne hay que darle el beneficio de la duda”

El economista Juan Carlos De Pablo pidió darle el “beneficio de la duda” al flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aunque reconoció que una cosa es proponer una idea como la de bajar las cargas laborales y otra es explicarle por ejemplo a su par de Finanzas, Luis Caputo, “que va a tener que salir a colocar más deuda para compensar”.

“Lo de Dujovne no es que quiere regalar guita cuando dice que los impuestos al trabajo son ridículos, es porque quiere generar más trabajo. A Dujovne hay que darle el beneficio de la duda con las cosas que dijo antes y las que dice ahora”, analizó.

En diálogo con Radio Mitre, De Pablo bromeó sobre el futuro del nuevo ministro: “Nico querido te quiero ver. Decían que (Alfonso) Prat-Gay se cortaba solo, pero ahora Dujovne tiene que convencer a (Gustavo) Lopetegui, (Mario) Quintana y al presidente”.

“Decime cómo lo vas a compensar (si sacas los impuestos al trabajo). Decile a Caputo... en vez de buscar 10 buscate 12 palos”, ironizó.

Consideró que despedir a Prat-Gay un 26 de diciembre y por teléfono “fue muy desprolijo” y consideró que el estilo de Mauricio Macri de querer “privilegiar que Marcos Peña comande las cosas va a poner tensión”.

Respecto a una mejora en los indicadores, consideró que “brotes verdes hasta noviembre no hay” y remarcó que “la economía es un proceso decisorio, no es aritmética, no es PowerPoint”.



“Ponele que quisieras un dólar a 40 para arreglar los problemas de competititvidad, eso tenes que hacerlo dentro de un plan porque yo te pongo dolar de 40 y los precios saltan y estamos peor que antes”, advirtió.