Cuáles serán las principales fuentes de financiamiento del Gobierno en 2017

El triunfo de Donald Trump en Estados Unidos produjo un virtual cierre, de manera paulatina, de los mercados de duda emergente. El costo de financiarse se espera que ascienda y en este contexto es que el Gobierno, con el nuevo ministro de hacienda revisa el programa financiero para este año.

Las necesidades de financiamiento totales para 2017 ascenderían a u$s 70.6 mil millones y de acuerdo al Programa Financiero, éstas se cubrirían con:

1- U$s 41.1 millones de colocaciones de deuda en el mercado, donde u$s 22.5 M serían emisiones netas de bonos y u$s 18.6 mil millones corresponderían a la refinanciación de vencimientos existentes (todo sector privado).

2- U$s 3,5 mil millones de ingresos provenientes del blanqueo.

3- U$s26.5 mil millones de suscripciones de letras y títulos por parte de diferentes Agencias Públicas, Banco Nación y Anses (FGS) incluidos.

En el mercado estiman que los montos de la emisiones serán distintos a los previstos inicialmente por el gobierno. Para Hernán Hirsch, director ejecutivo de FyEConsult se colocarán u$s 23.0 mil millones en el mercado internacional, de los cuales u$s 14.0 mil millones corresponden a colocaciones netas de bonos y u$s 9 mil millones a refinanciación de las tenencias actuales.

En tanto se espera que u$s 10.2 mil millones se coloquen en el mercado de deuda local, de las cuales u$s 5.0 mil millones corresponderían a títulos netos a de bonos y u$s 5.2 mil millones a refinanciación de títulos públicos.

Por último, Hirsch estima que se emitirán u$s 7.9 mil millones de Letes en el mercado local, u$s 3.5 mil millones neto y u$s 4.4 millones por refinanciación. “De este modo, el monto total de deuda a colocar previsto en 2017 (local e internacional) es similar al monto colocado en 2016, incluyendo lo emitido para cancelar el juicio con los holdouts (u$s 16,5 mil millones)”, detallaron desde FyEConsult.