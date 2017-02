Ctera convocó a no iniciar las clases y se sumaron los docentes bonaerenses

Los gremios de docentes nacionales convocaron a un paro nacional de 48 horas para el 6 y 7 de marzo, con lo que amenazan no se iniciará como estaba previsto el ciclo lectivo.

Así lo anunció Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, en una conferencia de prensa que ofrecen los sindicatos nacionales.

Por su parte, el gremio docente UTE anunció hoy un paro de 48 horas en el inicio del ciclo lectivo, por lo que no comenzarán las clases en la Ciudad, tras una reunión paritaria en la que rechazaron la propuesta de incremento salarial del 18% en dos cuotas que hizo el gobierno porteño



La decisión de realizar una medida de fuerza de dos días a partir del 6 de marzo fue confirmada por el secretario adjunto de UTE-Ctera, Guillermo Parodi, quien ratificó que el reclamo es los docentes es del 35 por ciento



'Rechazamos la propuesta del 18%, por lo que las clases no comienzan en la Ciudad, habrá paro de 48 horas', dijo a la prensa el dirigente, al finalizar la reunión con las autoridades educativas porteñas

En tanto, los gremios docentes bonaerenses anunciaron, en una conferencia de prensa, que se sumarán a la medida.

Al respecto, los gremios docentes advirtieron que incluso podría haber otra huelga de 48 horas si no escuchan su reclamo.



“De no haber respuesta a nuestro reclamo vamos a impulsar junto a todos los sectores otro paro de 48 horas con marcha nacional a Plaza de Mayo en defensa de las paritarias libres, de la educación y del salario”, advirtieron los docentes.



‘(El Gobierno) Tiene tiempo para reflexionar. Lo que está haciendo con esta medida es llevar a todo el país a un gran conflicto nacional. Le hemos planteado al Ministerio de Trabajo que nos convoquen”, sostuvieron al reclamar una convocatoria a la paritaria nacional.



El paro nacional docente coincidir con la huelga de estatales que lanzó ATE para esos dos días y con la marcha que hará la CGT al Ministerio de Producción.



‘El 8 de marzo nos adherimos al paro internacional de mujeres. La segunda semana haremos clases públicas, foros y asambleas en las escuelas. Si no acordamos, la tercera semana habrá una gran marcha nacional educativa con todos los sectores para seguir peleando por los reclamos de los trabajadores‘, agregó Alesso.