Cristina salió a defenderse en Twitter citando una nota de un diario

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a utilizar su cuenta de la red Twitter para descargarse.

En esta ocasión, la expresidenta se refirió a la forma en cómo la Justicia decidió reabrir la denuncia que el fiscal Alberto Nisman hizo contra ella por su presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

Cristina utilizó una columna de opinión del periodista Raúl Kollmann, publicada en Página 12 bajo el título Comodoro Py y Jujuy para dejar en claro su punto de vista.

La expresidenta tuiteó algunos fragmentos del texto y vinculó debajo la nota.

"El problema no es si abren o no abren la desprolija y apurada denuncia de Alberto Nisman. No es es lo que le interesa a la coalición judicial-política-mediática que vive alineada con la derecha norteamericana e israelí", remarcó Cristina Kirchner.

La exmandataria también destacó que "lo que les interesa" a esos sectores es "asegurarse que no vuelvan gobiernos que tengan la idea de la redistribución de la riqueza, el vínculo con los demás países latinoamericanos, la independencia de los grandes poderes internacionales".

"En el idioma de ellos, la cuestión es que no vuelva el populismo . Y entonces todo consiste en criminalizar a los dirigentes, reduciendo su actuación al Código Penal", remarcó.