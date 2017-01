Creen que el éxito del blanqueo puede apuntalar la economía

El ‘éxito’ del blanqueo de capitales puede actuar como un "coordinador de expectativas que permita concretar la demorada reactivación de la economía", según un análisis de la fundación FIEL.



"Los ingresos de una sola vez asociados con la multa serían del orden de 1% del PIB y alcanzarían para cumplir con los pagos de las sentencias judiciales a favor de los jubilados dentro del programa de reparación histórica", evaluó el estudio.



En ese sentido, subrayó que "el éxito del blanqueo puede actuar como un coordinador de expectativas que permita concretar la demorada reactivación de la economía".



Consideró que el "impacto sobre los ingresos fiscales futuros de la enorme suma blanqueada es más limitado porque una parte puede invertirse en alternativas exentas de impuestos o de baja rentabilidad".



De ese modo, analizó que "en el mejor de los casos, podría llegar a mejorar la recaudación de los impuestos a las ganancias y a los bienes personales en alrededor de 0,5% del PIB, suma que además se debe compartir con las provincias".



Por otro lado, sostuvo que "el cambio de autoridades refleja la preocupación del Presidente respecto del manejo de la política fiscal ya que decidió confirmar (y ascender) al Secretario de Finanzas y no hizo lo propio con el Secretario de Hacienda".



Puntualizó que, además, la preocupación por el tamaño del déficit fiscal fue expresada ‘claramente’ por las máximas autoridades del país pero hasta ahora no se conocía un programa para cumplir con una reducción gradual del mismo.



Así, aseguró que "una corrección gradual del déficit fiscal puede no ser creíble, más aún después de que el Gobierno modificara los anuncios realizados a comienzos de su gestión, aumentando el déficit primario para el año 2017 en casi un punto del PIB".



En ese escenario, consideró que el nuevo ministro "deberá tratar de lograr revertir ese problema y para ello, un primer paso es cumplir con la reducción prevista del déficit primario para el año próximo".