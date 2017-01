Consumidores opinan que 2017 no será tan duro

La mayoría de los consumidores consultados piensa que 2017 "no será tan duro como 2016" porque consideran que "lo peor ya pasó" y el año pasado fue "de lo peor que se recuerda", según una encuesta difundida ayer por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom).

El relevamiento verificó una "expectativa positiva de la sociedad de cara a este año que acaba de comenzar" y "ante el gran desafío de recuperar la capacidad de consumo, la mayoría de la gente augura un pronostico favorable y menos conflictivo para los próximos doce meses".

El 87,9% de los encuestados afirmó que "el último año ha sido de lo peor que se recuerda", principalmente por "la pérdida del poder adquisitivo de los salarios derivada de los altos niveles de inflación, el crecimiento del desempleo, la suba de las tarifas de los servicios públicos y la caída generalizada de la actividad económica".

Sin embargo, según el estudio, el 56,1% de los consultados consideró que "2017 no ser tan duro como el 2016" porque creen que "lo peor ya pasó y que muchas de las acciones aplicadas por el Gobierno llevarán a un mejor desempeño de la economía y, desde allí, hacia el resto de las variables".

Además, afirmaron que "durante los años electorales, tanto el oficialismo como la oposición hacen de todo para agradar a la gente y conseguir votos".

El 24,8% se mostró más escéptico y afirmó que "no habrá mejoras para la gente".