Carrio ratificó la denuncia contra Arribas: “Macri está totalmente de acuerdo”

La diputada Elisa Carrió ratificó hoy en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral su denuncia contra el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por haber recibido supuestos pagos ilegales de una empresa brasileña en 2013.

“No tengo ningún problema con él. Sólo hice lo que tenía que hacer”, declaró ante los periodistas que se encontraban en el lugar.

Carrió manifestó que ayer habló con el presidente Mauricio Macri y que éste se mostró “totalmente de acuerdo” con su accionar. “Él tiene derecho a defenderlo, yo prefiero que sea la Justicia quien lo dictamine”, apuntó al tiempo que señaló que espera que Arribas “sea inocente”.

Por otro lado se mostró de acuerdo con que Arribas no haya sido suspendido: “A mi no me gustaría que me suspendieran sin antes poder defenderme en la Justicia”.

Consultada por el tiempo que se tomó el jefe de la AFI para presentar las evidencias que demostrarían su inocencia, la legisladora planteó que “todos los funcionarios tienen que tener los papeles al día” para presentarlos inmediatamente en la Justicia si así fuera necesario.

“Quiero que en este país por primera vez se juzgue a los funcionarios durante el ejercicio de poder. Hubo un silencio cómplice en los dos primeros años de gobierno kirchnerista. Cambiemos es otra historia”, amplió.

La denuncia contra Arribas toma información divulgado por el diario La Nación respecto a que habría recibido giros por 600.000 dólares de una empresa en China controlada por la brasilera Odebrecht.