Carlotto defendió a los Kirchner: “Tienen mucha plata, pero eso no es robar”

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que “nunca” permitió que la “utilizaran” políticamente, y dijo tener “la confianza” de que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández “no eran gente deshonesta”.

“Sé lo de la bolsa de los dólares (del exsecretario de Obra Pública, José López), pero es una persona. Es como si yo acá tuviera alguien que haga lo mismo, ¿me van a echar la culpa a mí? ¿Qué vas a hacer si tenés empleados deshonestos? Tengo la confianza de que no eran gente deshonesta. Tienen mucha plata, pero eso no es robar”, enfatizó Carlotto.

En diálogo con el diario español El País, denunció “una persecución política tremenda” contra los expresidentes Cristina Fernández y Néstor Kirchner y dijo que “si pudieran hacerlo resucitar para meterlo en la cárcel, lo harían”.

En ese marco, apuntó al gobierno de Cambiemos: “Cuando esta gente que gobierna hoy dice que los Kirchner nos utilizaron, yo digo que, al contrario, nosotras utilizamos a los Kirchner, porque conocíamos su sensibilidad para estos temas”.

“Nunca permití que me utilizaran. A mí me ofrecieron cargos políticos y me persiguieron. No solo aquí sino también en Italia, porque tengo la ciudadanía”, agregó.

Además, acusó al gobierno de Mauricio Macri de querer “olvidar” el pasado, ya que “discutieron el número de desaparecidos” y resaltó el accionar del papa Francisco, al considerar que desde que asumió “hay un cambio muy grande” en la Iglesia.