La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, negó ayer que la entidad que preside haya expresado en algún momento su apoyo al ex jefe del Ejército César Milani, detenido por delitos de lesa humanidad, y afirmó que al menos un sector de los organismos de derechos humanos es víctima de "una campaña feroz" de la que responsabilizó al gobierno nacional.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre la detención de Milani. "A este hecho no voy a abordar ahora, porque lo estamos viendo desde varios lugares", señaló. Y sostuvo: "A Milani no lo vamos a defender, porque no lo hemos defendido antes y no lo vamos a defender ahora". "No puedo opinar (sobre la detención de Milani, porque estamos resolviendo (en Abuelas) cómo vamos a reaccionar a estos agravios que estamos sufriendo los organismos de derechos humanos y las Abuelas de Plaza de Mayo", dijo Carlotto, en declaraciones a Radio Con Vos.