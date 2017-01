Canje de Cupón PBI, en suspenso

El Gobierno había anunciado en junio que iba a llevar a cabo un canje de los Cupones PBI, títulos atados al crecimiento de la economía. Para ese motivo emitió u$s 2750 millones. Sin embargo, Luis Caputo reconoció ayer que, por diferentes denuncias presentadas tanto en la Justicia local como en el exterior no se está pudiendo concretar. "Hay un tema legal que nos excede", se sinceró. "Seguimos queriendo hacerlo, pero hasta que no tengamos luz verde, no podemos", dijo.