El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en cuyas manos quedó la resolución de la denuncia de la diputada Elisa Carrió contra Gustavo Arribas, estimó que no podría calificarse como "sobornos" los giros de dinero a su cuenta en Suiza, dado que en ese momento no era funcionario público.



"Estoy un poco ausente porque estoy de licencia. Por lo que he leído, no sé si se puede hablar de sobornos. Parece que Arribas no era funcionario, sino un ciudadano común, que vivía en Brasil, donde se habría producido esta supuesta transferencia de dinero", sostuvo en charla con Radio "Con Vos".



En efecto, la Justicia tiene bajo la lupa cinco transferencias realizadas por un operador de la empresa brasileña Odebrecht hacia una cuenta de Arribas en Suiza, las cuales –según la denuncia– fueron concretadas en septiembre del 2013, época en que Arribas no se desempeñaba como funcionario, aunque sí mantenía una estrecha relación con el entonces jefe de Gobierno y actual presidente Mauricio Macri. En ese sentido, el magistrado aclaró: "Si se acredita que actuaba en favor de un funcionario público, quedaría como partícipe necesario".



Canicoba Corral se encuentra de vacaciones por lo que todavía no pudo analizar la presentación realizada por Carrió, quien reclamó que se dilucide si Arribas recibió cinco giros por una suma total de casi u$s 600.000 por parte del cambista y operador paulista Leonardo Meirelles, condenado en Brasil por el escándalo conocido como "Lava Jato".



"No sería soborno, salvo que se pruebe que fue por interpósita persona, porque es para funcionarios públicos, no para los particulares. En los ciudadanos comunes podrá ser reprochable desde el punto de vista ético, sin ninguna duda, pero no sería delito, si no es funcionario público", insistió.



Luego de que se involucrara a Arribas con el "Lava Jato" a partir de las declaraciones que Meirelles realizó a la Justicia brasileña por el supuesto giro de u$s 594.518 a su cuenta en suiza, la AFI emitió un comunicado en el que aclaró que el jefe de Inteligencia sólo recibió una transferencia por u$s 70.000, vinculada a la venta de un inmueble.