"Cada vez que se atrasa el tipo de cambio, surge la baja de los costos"

Para Oscar Cetrángolo, el tema de bajar las alícuotas al trabajo aparece en la Argentina cada vez que el tipo de cambio está "un poco atrasado". Este especialista en finanzas públicas (profesor de la UBA e investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política) señaló que todos los estudios que existen sobre la informalidad laboral en América latina dan cuenta de no se logra revertir esta situación con una baja a las cargas laborales, sino que tienen que ver con el bajo desarrollo del país.



- ¿Qué le pareció lo que dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sobre reducir los impuestos al trabajo?

- Hay que tener en cuenta dos cuestiones: por un lado, una más macro y, por otra, la situación social. Acerca de la macroeconomía, esta es una discusión del tipo de cambio. Cada vez que está un poco más atrasado, surge la posibilidad de bajar los costos con la excusa de mejorar la competitividad. En algún punto son experiencias similares que ya tuvimos con la "tablita" y durante la convertibilidad. Después de esos episodios, se desfinancian los sistemas previsionales. Y se termina con un tipo de cambio más alto, y la gente se olvida de lo que pasó antes.



- ¿Y con respecto a lo social?

- Son impuestos que financian la seguridad social. La posibilidad de cambiar el financiamiento tiene que ver en la Argentina con las prestaciones que hay por detrás. Es decir, si se discute bajar, hay que debatir entonces si se quiere eliminarlas. Por ejemplo, el país tiene un sistema jubilatorio muy amplio, Pami, entre otros. Entonces si se quiere bajar las alícuotas al salario hay que evaluar estas posibilidades.



- ¿Se podría desfinanciar el sistema previsional?

- Para las jubilaciones ni siquiera se puede financiar lo que tenemos. Y con respecto a financiar la seguridad social, si la idea fuera construir un sistema de salud como el de Brasil, que se financia contra impuestos generales, hay que explicar a sindicatos que se deja de financiar las obras sociales. Reitero, no se puede discutir alícuotas sin debatir la prestación. Es decir, ¿se va a eliminar este sistema? No son como cualquier impuesto. No se baja y financia con otra cosa. Tienen que ver con la protección social.



- ¿Qué experiencias similares hubo en la Argentina?

- Es una discusión que se dio mal varias veces en el país. Lo que hay por detrás de toda esta situación es una bastante compleja. Convivir con este déficit no es posible durante mucho tiempo, la presión tributaria es alta, bajar el déficit tampoco pudo este Gobierno



- ¿Hubo en otros países intentos parecidos? ¿Sirvieron para bajar la informalidad laboral?

- Hay muchos estudios que indican que la informalidad laboral en América latina no es un fenómeno que se solucione recortando el impuesto al trabajo. Generalmente se da en países con bajo desarrollo y también con baja protección social. No hay ninguna duda.



- ¿Y cómo les fue a los países que bajaron alícuotas?

- En el caso de salud hay más experiencias. España eliminó las alícuotas al trabajo a salud, pasó a rentas generales. Se pasó a un esquema de cobertura universal. Pero acá tenemos las obras sociales