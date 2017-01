Bullrich apuntó a “peruanos, paraguayos y bolivianos” por la suba del narcotráfico

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó hoy a ciudadanos ‘peruanos, paraguayos y bolivianos‘ por el aumento del narcotráfico en la Argentina y ratificó que el Gobierno avanzará en el endurecimiento de los controles relacionados con el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y los eventuales mecanismos de expulsión.



“En las cárceles federales, el 33 por ciento de presos extranjeros son por delitos federales”, detalló y comentó que quienes provienen de ‘los países productores de algún estupefaciente la relación aumenta enormemente‘.

En declaraciones a radio La Red, la ministra puntualizó que “en los lugares en los que hay lucha territorial por el dominio de la droga, el número de homicidios aumenta absolutamente por encima de la media de homicidios que tiene la comunidad”.



Ayer, Bullrich mantuvo una reunión con su par de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, para avanzar en la reforma de la Ley de Migraciones, que ya despertó duras críticas del kirchnerismo.



‘Toda persona que tenga antecedentes, sobre todo de delitos federales como trata o narcotráfico o delitos que tengan pena privativa de la libertad, no va a poder entrar”, confirmó hoy la ministra. Añadió que la idea es que “toda persona extranjera que cometió un delito en la Argentina tendrá un trámite rápido de expulsión”.



‘Es decir, lo que va a hacer el sistema es generar una relación de confianza: cuando una persona tiene que pedir una residencia temporal y/o permanente -la que no es turista- tendrá que venir con un certificado de antecedentes‘, explicó.



La funcionaria puntualizó que ‘si en ese certificado hay antecedentes‘ que la Argentina considere graves, ‘no se lo va a recibir‘. Cuando se le inquirió sobre las versiones que indican que los ciudadanos colombianos con antecedentes penales logran borrar esos informes en su ingreso al país, Bullrich sostuvo que ‘no‘ es esa la visión de las autoridades argentinas a este respecto.



‘Nosotros en este momento estamos teniendo una relación de intercambio con Colombia; tenemos muchas personas en Interpol que tienen pedido de captura y otras personas con antecedentes‘, señaló.



Bullrich insistió en advertir sobre los ciudadanos de Perú, de Paraguay y de Bolivia que cometen delitos federales en el país.



‘Acá vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga; acá vienen ciudadanos paraguayos y se terminan matando por el control de la droga, no tanto bolivianos‘, señaló.



Agregó que ‘muchos ciudadanos paraguayos, bolivianos y peruanos se comprometen tanto sea como capitalistas o como mulas, como choferes o como parte de una cadena en los temas de narcotráfico”.



‘La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país y ahí es donde nosotros queremos apuntar‘, remarcó.



Consultada por las medidas a instrumentarse en pos de ese objetivo, Bullrich señaló que ‘el 90 por ciento de las personas entra con algún tipo de control”.



‘Nosotros tenemos un tránsito de 10 millones de personas por la Triple Frontera; también por La Quiaca, por Salvador Mazza; va haber una parte que se nos va a escapar, pero la mayoría de las personas entran a través de los sistemas migratorios que tiene la Argentina‘, manifestó.

Fuente: Agencias Buenos Aires