Arrancó un año clave de elecciones legislativas

Durante su primer año de gestión, el bloque oficialista debió realizar acuerdos con la oposición para poder imponer leyes como la que habilitó el acuerdo con los llamados Fondos Buitre o para dar marcha atrás con el proyecto opositor de Ganancias que los sorprendió en las sesiones extraordinarias cuando el Frente Renovador y el Frente para la Victoria se unieron en contra del Gobierno.

Cambiemos transcurrió el 2016 con 87 diputados, lejos del quórum propio en Diputados y sin mayoría en el Senado. Es el número que buscan revertir para no estar obligados a conversar con el Frente Renovador de Sergio Massa y con el bloque Justicialista de Diego Bossio. "Me necesitás", le dijo Massa a Emilio Monzó, presidente de Diputados, en una sesión en la que sin su presencia no había quórum.

Cambiemos pone en juego 42 bancas y sólo cuatro corresponden a la provincia de Buenos Aires, que es el distrito que más escaños reparte a nivel nacional.

Con María Eugenia Vidal beneficiada por todas las encuestas de opinión, las chances del oficialismo de hacer un buen papel en las elecciones bonaerenses mejoran, aunque no tiene aún nombres fuertes para las listas.

El Frente para la Victoria pone en juego 32 legisladores, diez por la Provincia, tres Entre Ríos, dos por la ciudad de Buenos Aires. El massismo pone en juego diez bancas de las 23: el propio Sergio Massa, el ex gobernador Felipe Solá y el jefe de la CGT Héctor Daer.

El bloque Justicialista, en tanto, arriesgar ocho de sus 17 escaños e incluso Margarita Stolbizer culmina su mandato por Progresistas.