Analistas estiman que en 5 ó 10 años se vuelve a exportar gas

Especialistas en energía y fuentes vinculadas al sector coincidieron con el presidente Mauricio Macri en que Argentina volverá a exportar gas y le pusieron un plazo: se lograría entre los próximos 5 y 10 años.

El jefe de Estado había dicho el miércoles en Córdoba que, debido al acuerdo que se alcanzó para la explotación de los yacimientos no convencionales en Vaca Muerta, "Argentina volverá a exportar energía al mundo y se llenará de fábricas". Pese a la euforia, podría ser que la reversión del déficit ocurra cuando termine su gestión.

Emilio Apud, actual director de YPF y ex secretario de Energía, precisó: "Vamos a tardar entre 5 y 10 años en dejar de importar gas, conseguir el equilibrio y, después, pasar a exportar. A futuro, vamos a jugar en Primera entre los exportadores mundiales. Lo que se habla es un promedio de 7 u 8 años si se invierte efectivamente u$s 10.000 millones anuales en Vaca Muerta, que pronto va a producir más que los yacimientos convencionales". Apud, incluso, arriesgó que con las nuevas "reglas de juego" para el sector energético, también se terminarán los cortes de luz "dentro de 3 ó 4 años".

Otro ex secretario de Energía que valoró el acuerdo para Vaca Muerta es el economista, contador y abogado Daniel Montamat, presidente del estudio Montamat & Asociados SRL. De todas maneras, fue más cauto que Apud. "Siendo prudentes, una balanza comercial energética equilibrada se lograría hacia fines de la próxima década. Pero si hay mucha inversión eso se adelantaría a mediados de la década de 2020", afirmó.

Un operador de la industria coincidió con Apud y Montamat e hizo especial hincapié en las inversiones. "Con u$s 10 mil millones por año, dentro de 5 ó 10 años volvemos a exportar gas", estimó.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en los primeros once meses del año anterior, Argentina importó energía por u$s 4590 millones (un 29% menos que en 2015) y exportó por u$s 1752 millones (15,2% menos que el año anterior), lo que totaliza un déficit comercial energético de u$s 2838 millones. Eso representa una baja del 35,5% respecto al período enero-noviembre de 2015. Los números finales del intercambio comercial de 2016 se conocerán el próximo martes 24.

Para este año las empresas que operan en Vaca Muerta se comprometieron a invertir

u$s 5000 millones. YPF desembolsará casi u$s 2300 millones. Montamat consideró que este monto "no es poco" y que lo importante es que se incremente desde 2018. "El 77% de Vaca Muerta es gas y hay 70.000 millones de barriles equivalentes de petróleo. Poniendo en valor el 10% de los recursos gasíferos de esos yacimientos, el país resolverá su déficit de gas y, a partir de allí, podemos volver a tener energía abundante y precios competitivos", aseguró.

Apud, por su lado, calculó que Vaca Muerta representa 200 años del consumo local de gas. "Ahí hay u$s 1,4 billones, el equivalente casi 3 PBI de Argentina", afirmó. Para él, ese yacimiento necesita 30 años continuados de inversiones a u$s 10 mil millones anuales. En ese caso, el acuerdo anunciado esta semana significará, realmente, una "revolución energética".