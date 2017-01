Afip: se regularizaron casi $ 50.000 millones por la moratoria

El administrador federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, informó hoy que unos 225 mil contribuyentes regularizaron hasta el momento deudas con el fisco por 49.700 millones mediante planes de facilidades de pago contemplados en el marco del blanqueo.



El denominado Sinceramiento Fiscal es uno de los capítulos aprobados por el Congreso junto con la exteriorización de bienes y capitales, que hasta el momento suman unos 100 mil millones de dólares.



‘No está de más que la ciudadanía conozca que tiene este beneficio‘, dijo Abad durante un contacto con periodistas ofrecida en la sede de la AFIP.



De acuerdo con los datos proporcionados por el funcionario, desde el 1ro de agosto en que se puso en marcha la moratoria y hoy se han otorgado 252.700 planes de regularización



De ellos, 39.000 millones de pesos, el 80 por ciento de los declarado, corresponde a medianas y grandes empresas que se manifiestan en 48 mil Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), el 22 por ciento del total.



En cambio, las micro y pequeñas empresas declararon deudas por 10.700 millones de pesos, el 20 por ciento del total, correspondientes a 177.000 CUITS, el 78 por ciento del universo.



El 67 por ciento corresponde a nuevos planes y el 33 por ciento son reformulaciones de planes viejos, y de este grupo, la mitad son recuperación de un plan de 120 cuotas lanzados por el gobierno anterior poco antes de concluir su mandato.



La AFIP destacó que el 78 por ciento de los beneficiarios son pequeños contribuyentes, mientras que el 6 por ciento canceló deuda al contado en 2016 por 7.267 millones de pesos.



Por otra parte, 38 mil millones de pesos declarados corresponden a contribuyentes considerados por el organismo como de ‘baja conducta‘.



La moratoria actual está vigente hasta el 31 de marzo y permite refinanciar deudas con un 15 por ciento de descuentocancelación al contado.



Para el público en general el plan consiste en pago a cuenta del 5 por ciento, hasta 60 cuotas a una tasa del 1,5 por ciento mensual.



Para micro y pequeñas empresas se prevé pago del 10 por ciento, hasta 90 cuotas y una tasa pasiva promedio del Banco Nación, que hoy equivale al 1,37 por ciento.



Para las medianas, se contempla un pago del 15 por ciento, hasta 90 cuotas y a tasa promedio del Nación, pero no inferior al 1,5 por ciento, mientras que para las grandes no hay pago a cuenta, con 90 cuotas y 1 por ciento mensual de interés.



Al finalizar la moratoria entrarán en vigencia planes de pago permanentes que no contemplan descuentos por pago al contado y se conceden solo 6 cuotas.

FUENTE: Agencias Buenos Aires