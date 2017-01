Aceto & Oliva

El PJ porteño busca que vuelvan los que se fueron

Malena, una ‘dama de blanco’ en Miramar

Larreta: en un acto con su bebé a upa

Advertencias de los amantes de la Antártida

Cumbre entre sindicalistas y Domínguez en la playa

Con mandatos prorrogados, el PJ porteño busca recomponerse este año, después de quedar en el tercer puesto en la elección a jefe de gobierno del 2015. En eso anda por estos días Victor Santa María, titular del partido, que volvió entusiasmado de Río Gallegos, ciudad que visitó por primera vez la semana pasada para tener una reunión política con Cristina Fernández de Kirchner. Acompañado por dirigentes del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, el gremialista colocó una placa en homenaje a Néstor Kirchner en el mausoleo donde se encuentran sus restos. Mate de por medio, conversaron durante más de dos horas con la ex Presidenta. De vuelta en la Capital, Santa María arrancó una ronda de llamados. Como en la provincia de Buenos Aires, intentará normalizar el partido y convocar a elecciones para renovar autoridades, probablemente en marzo. Por estos días está llamando uno por uno a los referentes de las distintas líneas internas para convocar al Consejo en febrero. Ya recibieron su llamado Eduardo Valdés y el camporista Mariano Recalde. Una idea ronda en la cabeza del líder del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (Suterh): definir candidaturas en las PASO porteñas e invitar a que vuelvan a los que se fueron, como Héctor Daer y Alberto Fernández, hoy en el Frente Renovador pero con juego propio dentro del massismo.¿Juega o no juega? El incierto panorama político arroja una certeza: muchos dirigentes se mueven como si ya lo fueran. Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa, y con chances de ir en una lista, estuvo en Miramar. "Los problemas de los argentinos se resuelven con acciones concretas, no con promesas y palabras lindas" dijo la funcionaria del municipio de Tigre mientras su marido acompañaba lejos de allí, al intendente Luis Andreotti en la inauguración de un polideportivo. Como referente de políticas sociales y de género del Frente Renovador, Galmarini, vestida de punta en blanco, visitó la ciudad costera para acompañar al intendente Germán Di Cesare en la presentación del nuevo tomógrafo para el Hospital Municipal ‘Marino Cassano’. También conoció el programa municipal de rehabilitación de adicciones. Galmarini felicitó el jefe comunal: "Es un honor acompañarlo". "Agradezco a Malena por estar presente", le devolvió el jefe comunal.El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentó el jueves la novena edición de BA Playa, que estará abierto hasta el 28 de febrero, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita en el Parque de los Niños, en zona Norte. Lo hizo con su hija menor Serena, en brazos. A punto de cumplir un año, la bebé parece seguir los pasos de la pequeña Antonia, la hija de Mauricio Macri y Juliana Awada que hasta tuvo un rol protagónico en la última audiencia del Presidente con el Papa Francisco.Larreta acompañado por su esposa Bárbara y por el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli. El jefe de gobierno invitó a turistas, incluso a extranjeros, a pasar el verano en esta playa que tendrá otras atracciones: el bungee jumping, la ola gigante para hacer surf; juegos de agua; una pista de carreras de auto a pedal (BallanzBike) para los más chicos y un sector de tatuajes de henna, además de mesas de ping pong y metegol y una jaula inflable multideportes.Días pasados hubo una reunión informal de asesores del llamado grupo de Antárticos, en la Cámara de Diputados. Con motivo de saludarse por las fiestas y el nuevo año que se inicia, aprovecharon la ocasión para criticar la política respecto al continente blanco. Expresaron los presentes su respeto al diputado José Luis Gioja, vicepresidente de la Cámara, y al ex diputado Lorenzo Pepe, quienes han presentado proyectos o se han preocupado por cuestiones inherentes a la actividad antártica. Sin embargo, el no reemplazó la página web por una en la que no figuran ‘próceres’ como los Generales Pujato y Leal, considerados los padres de la actividad en el ‘Continente Blanco’. Se pondera sí la campaña del inglés Ernest Henry Shackleton, "que si bien fue heroica, no pudo llegar al Polo Sur, y desconocen lo hecho por los generales argentinos Hernán Pujato, quien llegó a la Antártida en 1951, y Jorge Leal, que llegó al Polo sur en 1965, considerados los verdaderos impulsores de la actividad antártica, y más acá en el tiempo, el otro General de la Nación que pasa desapercibido por las autoridades nacionales es Víctor Figueroa, quién en el 2000 comandó una expedición que también hizo Polo Sur". En esos términos, más o menos, expresaron la queja y reclamaron a algunos asesores y legisladores que revisaran otro "olvido" como es La Choza de los Suecos, construida en 1903/1904 en la Base Esperanza, y que es considerado como Sitio Histórico en el Tratado Antártico. En ese lugar fue hecho por los sobrevivientes de la expedición de Otto Nordenskjold, a bordo de la cual iba el Alférez Sobral. La expedición naufragó y fue rescatada por la Corbeta Uruguay, fue una proeza comentada en todo el mundo. El sitio fue designado por el Congreso de la Nación como Sitio Histórico y Cultural de la Nación. "Nada se dice de esto en la nueva página web oficial", subrayaron en el brindis. Antes de terminar la visita, advirtieron también que se cambiaría la clásica vestimenta de color naranja, ya tradicional y reconocida internacionalmente, por otra de color azul como tienen países como los Estados Unidos.El ex diputado Julián Domínguez parece estar subiendo el perfil. Se juntó con el presidente de la Confederación General Empresaria (Cgera), Marcelo Fernández y con Héctor Daer y Carlos Acuña, Secretarios Generales de la Confederación General del Trabajo (CGT). Se juntaron luego de las declaraciones del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sobre la apertura de las importaciones para intentar contener la inflación. "La industria pyme y los trabajadores no son los causantes de la inflación, sino quienes más la padecen", dijo Fernández. Domínguez contó que analizaron los principales postulados de la Encíclica Laudato Si del Papa Francisco y que, de este modo, "la Doctrina Social de la Iglesia debe ser la fuente sobre la cual se deberá nutrir una propuesta política que edifique y consolide, durante el 2017, un frente amplio legislativo que ponga límite a este gobierno, que solo legisla para beneficiar a los más favorecidos y perjudicar a los trabajadora".Los cuatro se comprometieron a impulsar en los próximos meses el tratamiento de una Ley de Defensa de la Producción y el Trabajo Nacional, un proyecto integral de la Cgera. El encuentro tuvo lugar en la playa, en La Lucila del Mar. Aclararon, por si acaso, que "no plantean, de ningún modo, un cierre total de las importaciones, sino una administración inteligente del comercio exterior, con el consecuente fortalecimiento del mercado interno".