Abogado especialista en fusiones asume en Aerolíneas

El 4 de enero de 2016 Isela Costantini asumía la presidencia de Aerolíneas Argentinas. Un año y seis días más tarde el directorio de la compañía aérea nombró a su reemplazante, Mario Dell Acqua. Dell Acqua ya había tenido su presentación interna en diciembre pasado donde se hizo conocido por declarar su total desconocimiento del negocio aeronáutico.



El hombre que estuvo un año en Intercargo y que aún mantiene en perfil de la red laboral Linkedin su cargo como project director de Techint había dicho que "lo único que conozco es algo de rampas. Les pido a todos que me ayuden a entender".



Pero la novedad que vivió ayer la aerolínea de bandera es que el directorio también definió quien va a acompañar a Dell Acqua como vicepresidente. Según confiaron fuentes cercanas a la compañía el hombre elegido es el abogado y socio del estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, Siro Astolfi.



Los que conocen el mundo de los grandes estudios de abogados señalan que éste es "uno de los dos más importantes del país" que puede mostrar en su historia haber participado desde reestructuraciones de deudas pasando por las privatizaciones de los ‘90 a grandes fusiones y adquisiciones del sector privado.



Su bio particular en la web del estudio explica que Astolfi se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina en 1992, que posee "una amplia experiencia en asesoramiento legal a empresas. Ha participado en numerosas operaciones corporativas, incluyendo proyectos de inversión, tanto de inversores locales como del exterior, turn-arounds y reestructuraciones comerciales de grandes grupos y sociedades, fusiones y adquisiciones, mercados de capitales y finanzas corporativas.



Así, este especialista en fusiones y adquisiciones del estudio también figura como "socio responsable del asesoramiento legal de Molinos Río de la Plata, Televisa, Naspers, Bunge, Ball Corporation, Alicorp y T. Rowe Price, entre otros clientes".



Este diario intentó comunicarse con Astolfi para averiguar si este cargo le significaba la necesidad de pedido de licencia en su rol en el estudio, pero desde Bruchou, Fernández Madero & Lombardi respondieron que seguía siendo socio y que frente a cualquier duda había que comunicarse con los voceros de Aerolíneas Argentinas.

Desde la compañía explicaron que el cargo "no es operativo" lo que despejaría cualquier tipo de incompatibilidad.



Asimismo, otras fuentes del ámbito del derecho consultadas se refirieron a que "si el estudio no trabaja con otras compañías aéreas, en principio no habría inconvenientes". Esto significa que operará frente a las reuniones de directorio donde se definen políticas para Aerolíneas Argentinas pero que no tiene un rol en la operación cotidiana de la compañía aérea .



Bruchou, Fernández Madero & Lombardi es un viejo conocido de la compañía ya que participó en junio de 2008 de la operación que significó la salida de Marsans y el pase de la compañía aérea al ámbito del Estado nacional a través de la compra del paquete accionario del grupo Interinvest (Marsans). En esa ocasión, el socio del estudio Enrique Bruchou ofició de abogado de la parte española.