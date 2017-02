ART: El PJ-FpV podría votar dividido mañana y beneficiar a Cambiemos

Mientras los diputados del PJ-Frente para la Victoria impulsan un rechazo total al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el presidente Mauricio Macri modificó la Ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), tres de los senadores del mismo bloque aún no definieron cómo votarán en al comisión bicameral de trámite legislativo que se reúne mañana. Indefinidos entre el rechazo y la abstención, si eligen esta última postura, los senadores Juan Manuel Abal Medina, Mario Pais y Graciela De la Rosa terminarían ayudando a Cambiemos en esta instancia del debate.

De un lado está el presidente de la bicameral, el diputado Marcos Cleri (PJ-FpV), que junto a las diputadas de su bloque Juliana Di Tullio y Diana Conti, impulsa el rechazo al DNU. Del otro, los senadores. Por un lado, Abal Medina, Pais y De la Rosa, que aún no definieron su postura. Los otros dos senadores que integran la bicameral por el PJ-FpV son la mendocina e integrante de La Cámpora, Anabel Fernández Sagasti, que también votará en contra del decreto; y el misionero Juan Manuel Irrazábal, que hasta anoche no sabía si viajaría a Buenos Aires para la reunión pero que se inclinaría asimismo por el rechazo por considerar que no hubo ni necesidad ni urgencia para la resolución presidencial.

En esa postura coinciden los tres indecisos, aunque también tienen argumentos que podrían explicar una abstención. En diálogo con El Cronista, Abal Medina señaló: "Nos molesta que el Poder Ejecutivo haya transformado una media sanción en un DNU. Nos pone en una situación incómoda". Se refirió así a que el texto del decreto presidencial se basó en un proyecto que el Senado aprobó en diciembre y que iba a ser discutido este año por los diputados. En la Cámara alta, el PJ-FpV había votado a favor de ese texto. "Estamos de acuerdo con el contenido pero rechazamos la forma. Antes de la comisión nos reuniremos con los senadores para definir qué hacer", detalló el ex jefe de Gabinete.

De los 16 miembros de la bicameral, ocho pertenecen al PJ-FpV, seis a Cambiemos, uno al massismo (el diputado Raúl Pérez, que tampoco tiene una decisión tomada y reclamará que el Gobierno convoque a sesiones extraordinarias para tratar el tema), y el restante integrante es Adolfo Rodríguez Saá, del PJ de San Luis. En este escenario, todas las posturas serán clave y las tres eventuales abstenciones del PJ-FpV ayudarían a Cambiemos. La suerte final del DNU, de todas formas, estará en los recintos. Sólo con rechazos de los plenos de los senadores y los diputados, el decreto caerá.

El debate comenzará a las 16 y se anticipa extenso. Fueron invitados a participar de la discusión la CGT, las dos CTA, la UIA, asociaciones de abogados, los diputados Mario Negri (UCR), Facundo Moyano y Graciela Camaño (Frente Renovador), Héctor Recalde y Francisco Furlán (PJ-FpV), Alberto Roberti (Justicialista) y Néstor Pitrola (Frente de Izquierda). Una lista que el oficialismo calificó de "excesiva" y con la que la oposición espera darle lugar al debate que no fue en la Cámara baja.