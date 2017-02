Gol de Macri Jr. en la cancha de Olivos

Cristina y su segundo cumpleaños fuera del poder

Randazzo visitó al Papa pero se reserva la foto

Polémica en las redes por un Whatsapp de Massa

En el ya clásico "picadito" de los miércoles en la Quinta de Olivos esta vez el hijo reemplazó al padre. Con un tanto ("golazo", dicen los testigos) de Francisco "Caíco" Macri, uno de los integrantes de la familia de mayor bajo perfil, el equipo de "La Rosada" ganó 4 a 3 y se impuso al conglomerado de ministros. Fruto del matrimonio entre Mauricio Macri e Yvonne Bordeu, con quien el Presidente además tuvo a Agustina y Gimena, quienes lo conocen destacan la participación del joven en el plantel del "Durazno", un equipo que integró con amigos de la infancia para participar del torneo del Club Newman, colegio en el que siguió los pasos de su padre. Volviendo a Olivos, el marcador de los victoriosos lo completaron el ex tenista Gastón Gaudio, invitado habitual a los partidos; el Secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis; y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. El encargado de organizarlos, y arquero titular, el vocero presidencial Iván Pavlovsky, le atajó un penal al Secretario de Justicia, Santiago Otamendi, que podría haber empatado el match. En la sobremesa del asado post-partido, en medio de la tensa sesión en Diputados, el tema fue la ANSeS y la actualización de jubilaciones que ya se había dado marcha atrás.Con el hashtag "CristinaCumple", ya embarcado en el prólogo electoral, el kirchnerismo celebró ayer en las redes sociales durante toda la jornada el cumpleaños número 64 de la ex Presidenta. La Cámpora le hizo un video con discursos desde su época de legisladora nacional. Antes de agradecer los saludos ("Saben que los tengo siempre en mi corazón, los quiero mucho"), la ex Jefa de Estado también recordó al fallecido Néstor Kirchner, al postear una foto juntos, quien el próximo sábado cumpliría 67 años. Más allá del kirchnerismo duro, hubo menos muestras de afecto en el peronismo bonaerense, el mismo que suspendió el encuentro anual de Santa Teresita culpando a la eventual lluvia. No su titular, el matancero Fernando Espinoza, recién llegado de Disney, que tuiteó: "A pesar de los ataques y operaciones, el amor por vos sigue intacto en el corazón de los humildes y los trabajadores". Pero más truenos que el pronóstico meteorológico había anticipado el boceto del documento final que se estaba acordando para emitir tras la cumbre: en él se hacía una fuerte defensa a Cristina Kirchner en sus múltiples causas judiciales, incluida una marcha a Comodoro Py el 7 de marzo. La mera hipótesis de una candidatura a senadora volvió a dividir las aguas en el PJ y los intendentes del Grupo Esmeralda, que postulan a Florencio Randazzo, entre otros jefes comunales, avisaron que pegarían el faltazo aunque hubiera sol o como suelen decir: que fuera "un día peronista".Mientras el encuentro del PJ bonaerense en Santa Teresita comenzaba a naufragar, comenzó el rumor de que asistiría el ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo. Cerca del fallido pre-candidato presidencial de 2015 se apuraron en desmentirlo. Pero no contaron que, aunque hubiera querido ir, aún sin estar de acuerdo con la tónica K del cónclave, tampoco hubiera podido: con otro fallido pre-postulante como intermediario, Julián Domínguez, visitó al Papa Francisco en el Vaticano. Mientras otros se desviven por conseguir una foto con el Sumo Pontífice (Sergio Massa, sin ir más lejos), el ex funcionario cristinista, que mantiene un extremo bajo perfil, ordenó no difundir ninguna instantánea. "No quiere hacer política con el Papa", es la idea. Aunque en rigor, según los antecedentes, desde los derrotados Martín Insaurralde (2013) a Daniel Scioli (2015), un afiche con Su Santidad tal vez no sea la mejor estrategia de campaña."Ya salgan con el hashtag que están los diputados... no a la rebaja de las jubilaciones... tuiteando (Mauricio) Macri recorta igual que (Fernando) De la Rúa". La difusión del audio de Whatsapp del líder renovador causó más repercusión en las redes sociales que el mensaje que había ordenado a su tropa 2.0, al punto de llegar a ser trending topic en Twitter. Entre la serie de críticas que recibió el diputado por la comparativa, sobresalió ayer la de un ex aliado, el ministro de Gobierno bonaerense Joaquín de la Torre. "Cuando Sergio quiere construir es brillante, mucho de lo hecho el año pasado se debe a su apoyo. Cuando está con intenciones de sacar ventaja o de acortar caminos, se equivoca", se quejó.