Vidal terminó sus vacaciones

Scioli recorrió "La Feliz" con su novia

Política, humor y música peronista

Despedida de Noah Mamet

Asado en Plaza Mayor

Facundo Moyano visitó a Yeza en Pinamar y Massa se enojó

Después de las críticas que recibió por sus vacaciones en México mientras el norte de la provincia de Buenos Aires sufría una inundación, la gobernadora María Eugenia Vidal volvió ayer al país. Replicada por cuentas kirchneristas hasta el hartazgo, en las redes sociales circuló una foto, no desmentida en La Plata, que mostraba a la mandataria esperando en el aeropuerto de Cancún el avión que la traería de regreso. Si bien había trascendido que Vidal junto a sus hijos estaba veraneando en Playa del Carmen, en realidad pasó casi una semana en otra localidad de la paradisíaca Rivera Maya: Tulum. Como estaba previsto, la gobernadora retomará hoy sus funciones, que habían sido delegadas a su vice, Daniel Salvador. No obstante, al menos hasta anoche, desde la gobernación evitaron confirmar si Vidal realizará hoy una actividad oficial.Ya no como gobernador ni como candidato presidencial, Daniel Scioli volvió a caminar por las calles de Mar del Plata, esta vez acompañado de su novia, la modelo Gisela Berger. El ex mandatario salió a correr por la costa, nadó en una de las playas de la ciudad balnearia y comió churros en un conocido local de la zona. Scioli, que se encuentra vacacionando en el lugar, ya no oculta su romance con la modelo, junto a quien se lo pudo ver paseando en playa Varese y en la popular Bristol. También Scioli aprovechó para correr en karting, antes de subir unas fotos a su cuenta de Twitter. El piloto profesional Marcos Di Palma, por la misma red social, lo desafió a una próxima competencia.Los tres, de algún modo, cayeron en el ostracismo tras la derrota electoral de diciembre de 2015. Pero en año electoral comienzan a levantar vuelo. El ex presidente de la Cámara de Diputados y precandidato a la gobernación bonaerense, Julián Domínguez, convidó con un asado en La Lucila del Mar al cantautor Ignacio Copani y al cómico Dady Brieva, ambos fuertemente vinculados a la etapa política que culminó el 10 de diciembre de 2015. ¿Pretenderá Domínguez convocar a su espacio de renovación a estos artistas?La despedida del embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Noah Mamet, llevada a cabo el miércoles pasado en el lujoso Palacio Bosch, mezcló a personalidades de los más diversos ámbitos. Por caso, resultó curioso ver charlar animosamente al jefe del Ejército, Diego Suñer, con el modelo y conductor de TV Iván de Pineda. Otros que platicaron largo y tendido fueron Jorge Brito, CEO del Banco Macro, y Héctor Magnetto, director ejecutivo del Grupo Clarín. Y ya en el epílogo de la fiesta, con el cansancio de la jornada encima, se vio al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sentado sobre una mesa en charla amistosa con su hermano Hernán, CEO de la concesionaria familiar. Las miradas y los flashes se concentraron en la escalera de acceso al primer piso del palacio en cuanto se vio subir a la primera dama, Juliana Awada. La esposa del Presidente saludó al embajador saliente en inglés, algo que se repitió durante toda la noche ya que, como reconoció en su discurso, los dos años en Buenos Aires poco sirvieron para consolidarlo en el idioma. La presencia de la madre de Mamet sirvió para disimular la necesidad de comunicarse en otro idioma.Fiel a su estilo, Mamet permaneció sonriente durante toda la noche. Reveló su amor por los paisajes patagónicos -que recorrió en moto- y el vino malbec, que ya corre por sus venas, según dicen en la sede diplomática.El domingo es el día usual en que los argentinos comen pastas o asado. Ayer, varios funcionarios optaron por probar algunos cortes a las brasas en un destino inusual: la Plaza Mayor de la ciudad de Madrid. La icónica plaza madrileña fue el lugar escogido por el Ministerio de Turismo para posicionar la cocina argentina en el escenario internacional, de la mano del célebre cocinero Francis Mallman. Estuvieron presentes el ministro Gustavo Santos, la canciller Susana Malcorra, y el embajador argentino en España, Ramón Puerta.Facundo Moyano y el intendente de Pinamar Martín Yeza mantuvieron un encuentro distendido en un parador de esta ciudad balnearia. Ambos jóvenes, diputado del Frente Renovador y el jefe comunal del PRO, conversaron de política, del desarrollo de la temporada, y también de fútbol. El encuentro puso en alerta a Sergio Massa, quien ya se encuentra en Pinamar luego de asistir a la asunción de Trump en Estados Unidos. "Solo pasé a visitar un amigo, lo conozco de antes que sea intendente", se defendió el hijo de Hugo Moyano.