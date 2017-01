El ministro del momento, en muletas

Caluroso jueves al mediodía en Casa Rosada. Faltaban quince minutos para las doce y ministros, secretarios y demás funcionarios se acercaban a la sala en la que el presidente Mauricio Macri iba a encabezar una de sus varias reuniones de seguimiento. Ingresaron todos en una ordenada fila, acatando el pedido de los responsables de seguridad de que les entregaran sus teléfonos celulares. De repente, con una muleta y un gesto indisimulable de esfuerzo físico apreció el titular de la cartera de Justicia, Germán Garavano. A pocos sorprendió la imagen. "Hace rato está así, incluso llegó a venir en silla de ruedas", contaba uno de los asistentes a la cumbre macrista. ¿El motivo de la lesión?, fue la pregunta obligada. "Se rompió jugando al fútbol", la respuesta cantada. Enmarcado en la compleja discusión por la baja en la edad de imputabilidad que se impulsa desde su ministerio, Garavano no podrá por un tiempo distenderse jugando al fútbol, quizá su principal pasatiempo.La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, arrancó este fin de semana sus vacaciones, que durarán una semana. La mandataria eligió las playas mexicanas para descansar con sus hijos, lejos de las aguas del mar argentino. La gobernadora estará una semana en Playa del Carmen, en la Riviera Maya, acompañada de Camila (de 16 años); María José (de 14) y Pedro (de 10). Al cabo de ocho días de descanso, retomará su agenda en la provincia. Sus ministros tuvieron mejor suerte: los autorizó para tomarse quince días en el destino que prefieran.Desde el gobierno de Mendoza se había dejado trascender que el mandatario provincial, Alfredo Cornejo, "cruzaría unos días" la cordillera para tomarse vacaciones. Sorprendió que el destino elegido por el mandatario no fuera Chile, como se intuía en las declaraciones, sino Cuba, donde Cornejo permanecerá unos diez días. Sin embargo, no todo fue relax para el gobernador, que debió interrumpir sus días de descanso por la sorpresiva renuncia de su ministro de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Rubén Giacchi, acusado de golpear a su pareja, y sobre quien pesa una denuncia por violencia de género. Cornejo aceptó la salida de su ministro por teléfono y volvió a la plata. Fuentes de la gobernación avisaron que Giacchi podría volver en caso de que se desestime la acusación en su contra.El mediático diputado provincial del Frente para la Victoria José Ottavis, lanzó la semana que pasó el doceavo episodio del reality que sube a su canal de Youtube. Obsesionado con dividir la provincia de Buenos Aires por lo menos en tres provincias, entrevistó al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien le mostró sus cuadros y se quedó pensando la idea. Después se fue a Fuerte Apache donde, en musculosa, premió al entrenador de Carlitos Tévez. Incansable, la saga sigue con un episodio con Manuel Quieto y La Mancha de Rolando y hasta diálogos con jóvenes sobre las drogas. La saga de videos incluye una audiencia con un ininmutable vicepresidente del Senado, Federico Pinedo, a quien presenta también la propuesta de división de Buenos Aires; un domingo en familia (cocinando un cochinillo); una comunicación telefónica con Jorge Capitanich en la que critica la gestión de María Eugenia Vidal y hasta un baile sobre el escenario del Astral con Moria Casán que termina en el camarín con el legislador en bata rosa. El diputado, que parece estar de campaña y llamando la atención aunque le restan tres años de mandato, lanzó en paralelo una revista que distribuye en forma gratuita en la costa bonaerense. Presentada como revista de entretenimiento, el crucigrama de tapa tiene como palabra clave el apellido del dirigente que se repite en casi todos los juegos. Hay algunas páginas donde, como en la vida de Ottavis, se mezcla la política con el Bailando por un sueño. Ex ministro de Economía que se refirió al aumento de tarifas como el equivalente a "dos pizzas", es una pista; otra es "impuesto que generó más debate en el Congreso a fin de año" y una, como ¿ex dirigente de La Cámpora? es "hijo de dos ex Presidentes". También pregunta quién es su jefa. La respuesta es obvia: Cristina.En un asado entre diferentes intendentes del conurbano bonaerense, realizado en la casa de uno de los alcaldes, se escucharon quejas respecto del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) porque supuestamente tiene frenado expedientes de obras de emprendimientos urbanísticos desde hace más de cinco meses. Además, según las críticas, en todo ese tiempo los expedientes no tuvieron tratamiento alguno, situación que enoja a varios intendentes porque aseguran que inmoviliza sus economías comunales.