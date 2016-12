Ni Messi ni Ronaldo, Tevez se convierte en el jugador mejor pagado de la historia

Con su fichaje por el club chino Shanghai Shenhua, Carlos Tevez será el futbolista mejor pagado del mundo y de la historia, por delante de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, aunque estos últimos ingresan más dinero por los derechos de imagen.



El futbolista, de 32 años, que percibía en Boca Juniors unos u$s 2 millones por año, ganará alrededor de u$s 40 millones por temporada en su nuevo equipo, mientras que el club xeneize recibirá u$s 11 millones por la operación (10,5 millones de euros).



Ronaldo renovó en noviembre su contrato con el Real Madrid hasta 2021 y su salario se estima en u$s 27,9 millones (23.6 millones de euros), según la prensa portuguesa. Messi, por su parte, gana alrededor de u$s 21 millones (20 millones de euros) por año hasta 2018, de acuerdo a los medios de comunicación españoles.

Sin embargo, Barcelona anunció que cuenta con ampliar su contrato y aumentar su sueldo, hasta por lo menos los u$s 30 millones.



También en términos de salarios, ambos astros del fútbol fueron superados por el brasileño Oscar, quien acaba de fichar por el Shanghai SIPG el pasado 23 de diciembre por una nómina de u$s 25,2 millones (24 millones de euros) por año.



La cuantía de sus traspaso se elevó a los u$s 74.5 millones (71 millones de euros), según la prensa británica, un récord en Asia. Este año los clubes de la Super League china se han gastado más de u$s 400 millones en jugadores, después de que el presidente chino Xi Jinping indicara que quiere convertir al país en una gran potencia futbolística hasta 2050.



Otros jugadores que también acudieron a la llamada de los dólares chinos son Ramires (del Chelsea, de 29 años), Alex Teixeira (del Shakhtar Donetsk, de 26 años), Jackson Martínez (del Atlético Madrid, de 30 años) y Ezequiel Lavezzi (del PSG, de 31 años).



Por otra parte, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, afirmó sobre el tema en declaraciones a Radio Mitre que "Tengo la esperanza de que ocho meses pasan pronto y de pronto el año que viene lo tenemos de vuelta. Si Dios quiere, el año que viene jugaremos la Libertadores", dijo. Y hasta consideró que por el "carisma" que tiene Carlitos "puede mejorar muchísimo las relaciones entre Argentina y China"