Messi todavía no renovó, y Manchester City le ofrece u$s 1 millón semanal

Manchester City está dispuesto a romper el mercado para fichar a Lionel Messi. Según publicó el diario inglés The Sun y relevan desde el medio español Mundo Deportivo, estarían listos a pagar más de 110 millones de euros (u$s 115 millones) por el traspaso del crack del Barcelona a Manchester y le ofrecerían más de 900.000 euros (u$s 954.000) por semana. Una cantidad desorbitada por ver de nuevo juntos a Pep Guardiola y La Pulga, como lo hicieran con éxito en la época dorada del Barça.

De esta forma se convertiría en el segundo fichaje más caro de la historia, detrás del de Pogba por el United, una gigantesca operación por 120 millones que también adelantó a mediados del año pasado The Sun.

El tema es que, a diferencia de Neymar y Luis Suárez, el rosarino todavía no ha firmado su renovación con el conjunto catalán, algo que preocupa especialmente a sus compañeros de plantel y los seguidores blaugranas, quienes obviamente quieren la continuidad de su máximo exponente en el equipo.

En este sentido, el presidente Josep María Bartomeu aseguró que quieren cerrar pronto la renovación, "ya que es el líder".

El contrato de Lio, cuya cláusula de rescisión es de 250 millones de euros, finaliza en junio de 2018. Esto quiere decir que si antes del 31 de diciembre de 2017 no renueva su contrato, el 1 de enero del año que viene podría negociar con libertad su futuro con cualquier entidad sin preocuparse de un traspaso entre equipos, ya que por reglamentación FIFA cualquier futbolista puede acordar un nuevo fichaje con otro club cuando resten seis meses para el final del convenio.

Messi pertenece al club desde las categorías inferiores de La Masía y se ha convertido en el pilar del equipo en los últimos tiempos, y gran responsable de sus múltiples títulos.

Guardiola en tanto no está pasando por su mejor momento desde su llegaba a la Premier League el pasado verano.

Actualmente el Manchester City está quinto en la clasificación a diez puntos del Chelsea, que es líder.

La oferta de la institución que pertenece al holding árabe City Football Group (CFG) no sería la única que tendría el argentino: desde China le ofrecen 50.000 euros más a la semana, y también lo quieren Inter, Juventus y Paris Saint Germain, entre otros.