Manchester United se asocia con Uber y alcanza los 70 auspiciantes

Manchester United se confirma como uno de los equipos que más sobresalen a la hora de cerrar patrocinios. El líder de la Premier League por ingresos económicos acaba de firmar un acuerdo de esponsoreo global con Uber, por el que contará con una zona específica para operar junto al estadio de Old Trafford y podrá utilizar la imagen de los jugadores para crear campañas publicitarias y experiencias entre sus clientes y conductores. Los términos económicos no se han hecho públicos, ni tampoco trascendieron a través de la prensa local, como suele suceder en estos casos.



De esta forma, la entidad alcanza las 70 empresas asociadas, como Adidas, Aon, Chevrolet, 20th Century Fox, Aeroflot, Aperol Spritz, Casillero del Diablo (vino oficial), Columbia, DHL, Epson, Gulf Oil International, Toshiba, entre las principales.



El club enfatizó la importancia del contrato con Uber por ser el primero de estas características, aunque comparte filosofía con alianzas anteriores: "Mejorar la experiencia de los aficionados en los días de partido y la forma en cómo conectan a nivel global con ellos", explicaron.



Una de las partes más importantes de la activación será la puesta en marcha de una zona de salidas y llegadas de espectadores que utilicen Uber para ir al estadio. Además, la plataforma de transporte urbano entre particulares podrá reforzar su oferta de contenidos con videos exclusivos de los futbolistas del Manchester United o sorteo de viajes para presenciar un partido en directo.



Richard Arnold, director general de los Red Devils, puso en valor que el club "está siempre buscando fórmulas con las que mejorar la experiencia de nuestros aficionados y nuestra relación con Uber nos permitirá hacerlo con una nueva y expectante forma".



Amy Friedlander Hoffman, directora de desarrollo de negocio y marketing de Uber, señaló por su parte que están "emocionados" con este nuevo patrocinio, "no sólo por hacer más sencillo el transporte en los días de partido, sino también por ofrecer a los seguidores experiencias durante la temporada".



No se trata de la primera experiencia de Uber en la industria del fútbol, aunque no todos han sido buenos negocios. El Olympique de Lyon tuvo que dar marcha atrás en febrero de 2016 a su alianza con el servicio, después de los taxistas amenazara con boicotear el traslado de pasajeros a su estadio si mantenían su alianza. Sí mantienen relaciones estables con varias franquicias de la NBA.