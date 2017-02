El Inter de Milán perdió el domingo su segundo partido consecutivo. Después de caer en Copa de Italia frente a la Lazio (1-2) la semana pasada, el conjunto "nerazzurro" sucumbió en su visita a la Juventus (1-0).

Sin embargo, estos dos traspiés no frenan los planes de expansión de la escuadra lombarda, sino todo lo contrario.

Ubicado actualmente en el quinto puesto de la tabla de la Serie A, el Inter tiene previsto convertirse en uno de los grandes protagonistas del próximo verano europeo. Y lo hará de la mano de los chinos del Grupo Suning, dueños en un 70% de la entidad y que según apunta la información publicada por TransfermarketWeb (TMW) no escatimará en gastos para lograr su objetivo. El medio especializado añade también declaraciones del propio vicepresidente del club, Liu Jun, en las que afirma que Suning Sports quiere formar el mayor grupo deportivo internacional.

"Lo haremos a través de nuestra gestión profesional y operacional, con la que devolveremos al Inter a la cima de Europa (...) Es cierto que también debemos tener en cuenta las reglas del fair play financiero impuesto por la UEFA, pero ya está en marcha el nuevo plan de negocios para renegociar con el mayor organismo del fútbol continental en los próximos tres años" afirmó el administrador.

De este modo, comenzaron a lanzarse hipótesis acerca de posibles incorporaciones. En lo que respecta al DT, sobresale el italiano Antonio Conte, actualmente al frente del dominante Chelsea, y al que le pueden ofrecer un contrato de más de u$s 15 millones¥ según releva el Daily Mirror inglés. Por otra parte, en lo que a jugadores se refiere, se destaca Sergio Agüero, quién dada la actual explosión de Gabriel Jesús en el Manchester City, podría optar por un cambio. De acuerdo al diario Daily Express, Inter tiene a punto la oferta para hacerse con sus servicios, y le ofrecería u$s 380.000 a la semana, casi u$s 10 millones por año.

En este sentido, el propio "Kun"admitió que su futuro en el City es incierto después de que la fecha pasada Pep Guardiola haya preferido al brasileño para en la victoria ante el Swansea (2-1). Jesús además hizo los dos goles de su equipo. Agüero insistió en que pretende cumplir su contrato, hasta 2020, pero reconoció que la posibilidad de continuar o no en el Etihad Stadium no está en sus manos.

"Trabajaré duro en los tres meses que restan y después veremos qué quiere hace el club conmigo", declaró el jugador de 28 años.