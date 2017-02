Lady Gaga y una actuación récord por u$s 10 millones

Teniendo en cuenta que el Super Bowl es el evento deportivo más exorbitante y colosal del mundo, el entretenimiento para los espectadores debe ser acorde. De hecho, la organización se encarga de año tras año superarse en cuanto al espectáculo que se realiza en el entre tiempo del partido, en el cual han tocado los artistas más destacados, como Madonna, Paul McCartney, The Rolling Stones, y U2, sólo por nombrar algunos. En la edición pasada estuvo Coldplay como artista principal, mientras que Bruno Mars y Beyoncé participaron como invitados. Este año será Lady Gaga la encargada de la animación. La producción de su espectáculo es récord y costará u$s 10 millones. Pero todo el presupuesto será utilizado en el montaje del show, pues los artistas no reciben un pago por presentarse aquí.