La selección de fútbol de Francia firma con Nike

La Federación Francesa de fútbol confirmó la renovación con Nike, y de esta forma la selección gala vestirá esa marca hasta el año 2026, inclusive.



El acuerdo económico es de u$s 53 millones anuales, por lo que, según Noel Le Graet, presidente de la entidad, se trata del "mejor contrato del mundo".



Así se lo dijo a L’Equipe, en una entrevista publicada la semana pasada, dando por ciertas las versiones que circulaban desde diciembre pasado, pero que no habían sido hechas públicas por ninguna de las partes. Para que su logo aparezca en las camisetas azules, Nike pagará u$s 40,5 millones, más 7,5 millones de material deportivo y 5,5 millones para el fútbol amateur, lo que hace un total de u$s 53 millones (unos 50,5 millones de euros), detalló el dirigente que buscará la reelección al frente de la Federación el próximo 18 de marzo.



"No me permitiría decirlo si no es cierto, Nike me contradeciría: es el mejor contrato del mundo", señaló Le Graet.



A fines de 2016, Trevor Edwards, presidente de la multinacional deportiva, habló de la extensión del contrato pero no dio detalles de valores ni de fechas. El acuerdo original era hasta el 30 de junio de 2018.



El patrocinio de la Selección de Francia es un claro ejemplo de "guerra" en el marketing deportivo cuenta el analista Pablo Petovel en el sitio Merca2.0.



Es que el primer equipo francés ligado siempre a la marca alemana Adidas. Desde 1972, Adidas vistió a "le Blue", con jugadores como Michel Platini y Zinedine Zidane. Y de hecho con las tres tiras ganó el Mundial de 1998, el subcampeonato del mundo de 2006 y los títulos europeos de 1984 y 2000.



Pero en 2011, fue el fin de una era, cuando por 300 millones de euros, Nike le arrebató la Selección de Francia a Adidas. El primer contrato era hasta Rusia 2018 y ahora se extenderá por dos mundiales más.



Inglaterra era el combinado que tenía la camiseta más valiosa hasta ahora. Fue cuando la Football Association (FA) renovó también con Nike su contrato hasta 2030. El acuerdo inicial fue firmado en 2013 y se extendía hasta 2018 y en 2016 se renovó por 12 años.



Si bien el monto total es mayor que el de Francia (471 millones de euros), al ser por más tiempo los ingresos anuales se reducen a 38,8 millones de euros por periodo.