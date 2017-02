Fox todavía no saca sus señales de DirecTV

El contrato entre Fox y DirecTV no finalizará hoy por la noche como había amenazado el grupo que maneja señales como Fox Channel (emite series como Los Simpson o The Walking Dead) Fox Sports, National Geographic o Cinecanal, y los abonados a la plataforma de televisión satelital todavía tienen esperanzas de que las cosas se solucionen ya que continuarán las negociaciones. En el día de ayer, desde Fox Networks Group Latin America se informó que "con el mejor ánimo de llegar a un acuerdo con DirecTV, extenderá el plazo de negociación hasta el viernes 3 de febrero". La semana pasada Fox había comunicado que a raíz de la no renovación del contrato con DirecTV, desde el 1 de febrero levantaría su paquete de 19 canales.