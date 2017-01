El fin de otra era: los nuevos dueños de la F1 despidieron al mítico Bernie Ecclestone

El histórico mandamás de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, fue reemplazado ayer por Chase Carey como director general de Formula One Group, la entidad que pasó a gerenciar la categoría reina del automovilismo deportivo, según anunció Liberty Media.



El grupo estadounidense señaló que completó su adquisición de la F1, anunciada en setiembre pasado, y confirmó que Ecclestone seguirá como "presidente de honor" pero sin poder de decisión.



"Me han despedido hoy (lunes). Se ha acabado. Eso es todo. Es oficial. Ya no dirijo la empresa. Chase Carey ocupa mi puesto", comunicó el mítico empresario británico. Confirmó además que su nuevo cargo es de "presidente honorario" pero que tiene "este título sin saber que significa".



En un comunicado en el que confirmó que completó la adquisición de la Fórmula 1, en una transacción valuada en u$s 8000 millones, el presidente de Liberty Media, Greg Maffei, confirmó que Ecclestone abandonaba su cargo de director ejecutivo.



"Estamos felices de haber completado la compra de la F1 y que Chase dirigirá el negocio como CEO", señaló Maffei.



"Es una oportunidad enorme para que crezca este deporte, tenemos plena confianza en Chase, con su habilidad y experiencia es la persona correcta para lograrlo", agregó el presidente de Liberty, que rindió tributo al "tremendo éxito" de Ecclestone en el crecimiento de la Fórmula 1.



Carey, vicepresidente del conglomerado de medios 21st Century Fox, se dijo esperanzado en dirigir un deporte que tiene un "gran potencial con múltiples oportunidades".



"Trabajaermos en todo esto para fortalecer (la Fórmula 1) y agregaremos nuevas dimensiones a este deporte", destacó.



Carey también destacó el trabajo realizado por Ecclestone. La Fórmula 1 ‘es lo que es hoy en día por él‘, afirmó.



El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, fue uno de los primeros en elogiar a Ecclestone. "Realmente, no puedo pensar en otra persona que haya tenido tanta influencia como él en la construcción de un deporte global", dijo Brown en la cuenta de Twitter de McLaren.



En los últimos 30 años, Ecclestone convirtió a la F1 en una de las disciplinas deportivas más rentables del mundo.



En la temporada 2017, la categoría contará con veinte Grandes Premios. El primero ser el 26 de marzo en Melbourne (Australia) y el último el 26 de noviembre en Abu Dabi.