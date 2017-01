Barcelona ficha nuevamente al brasileño Rivaldo

El gran crack brasileño Rivaldo confirmó que está a disposición del Barcelona para incorporarse al proyecto de FCB Legends, el equipo de ex jugadores que disputa amistosos por todo el mundo para expandir la marca. El ex delantero azulgrana visitó las instalaciones del club catalán junto al presidente Josep Maria Bartomeu, el vicepresidente Jordi Mestre y los directivos Silvio Elias y Pau Vilanova y analizó la actualidad barcelonista.

"Me siento muy contento, siempre que estoy aquí en el Camp Nou. Fueron cinco temporadas en las que hice historia en el Barcelona. Es un club que nunca va a salir de mi corazón. Me siento muy bien, entreno todos los días y seguramente para esos partidos que el Barcelona siempre hace por todo el mundo estaré a disposición para jugar, aseguró el brasileño en declaraciones a los medios del club.

Rivaldo ganó con Brasil la Copa América de 1999 y la Copa Mundial Corea del Sur-Japón 2002. En 1999 obtuvo el Balón de Oro de Europa y el Premio FIFA World Player como jugador del Barcelona.