Angelici: Boca no tendría problemas en parar el fútbol seis meses

El presidente de Boca, Daniel Angelici, remarcó que su club “no tendría problemas” en parar la actividad futbolística por todo el semestre “si es por el bien del fútbol argentino”.

“Parar el fútbol no es la solución, pero tenemos que hacerlo por algo importante. Boca no tendría problemas de parar todo el semestre si es por el bien del fútbol argentino, todos estamos mal, pero no voy a apoyar un paro de una o dos fechas. Hay que ser respetuoso de los socios de cada club”, enfatizó Angelici en diálogo con la prensa.

Boca había estado ayer ausente en la reunión que realizaron la mayoría de los clubes de Primera División con la Comisión Normalizadora de la AFA, para definir la relación con el Gobierno y la búsqueda de alternativas para la televisación de los partidos.

Angelici aclaró que los representantes de Boca no fueron porque estaban en Mar del Plata a la espera del clásico de este martes ante San Lorenzo, pero también agregó que no iba a firmar algo en lo que no coincide.

“No firmamos porque estábamos acá (en Mar del Plata). No sé si hubiéramos firmado. No rescindo contratos sino tengo un precontrato firmado. Hoy el fútbol tiene un contrato vigente. No quiero hacer lo mismo que se hizo cuando se rescindió anteriormente y Boca pasó de tener el 12,5% a cobrar el 5%. Los errores que hizo el anterior presidente no lo quiero cometer”, sentenció Angelici, en relación a su antecesor Amor Ameal.

El presidente ‘xeneize‘ expresó que está en desacuerdo con los dirigentes del fútbol argentino de romper un vínculo con el Gobierno nacional, dado que él tiene “información” que si la relación se rompe “no hay indemnización”.

“Me extraña que hablen de rescindir si no tiene un preacuerdo con otra empresa, y una vez que lo tengamos, vamos a hablar con el Gobierno para rescindir. Siempre soy optimista y sé de muchos clubes que si no arranca el torneo tendrán problemas”, enfatizó.

Ayer, los clubes de Primera División se reunieron hoy con la Comisión Normalizadora y en caso que aparezca el dinero que se les debe, el torneo podría arrancar la segunda semana de febrero, tal lo estipulado.

Tras esa reunión realizada en la sede porteña de la AFA, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, confirmó que los clubes esperan el dinero que les adeuda la Comisión Normalizadora para definir qué hacer en el futuro inmediato.

Además, los clubes verían con buenos ojos la finalización del programa Fútbol para Todos (FPT), pero aclararon que primero deben recibir el dinero que se les adeuda por parte de la Comisión Normalizadora, y que asciende a 350 millones de pesos.

Russo detalló que de confirmarse la propuesta económica de la AFA y el Gobierno nacional para terminar con el FPT, los clubes la analizarán en una asamblea a la que convocarán el jueves.

El directivo de la entidad sureña, reveló que en el transcurso de mañana, los clubes se reunirán con las cadenas Fox/Turner y con ESPN -que mostraron su interés en transmitir los partidos-, y con Gobierno nacional para finalizar las negociaciones.

“Vamos a aceptar la mejor oferta que tengamos. La oferta es visible, que el fútbol se televise de la mejor manera posible y que en lo económico esté acorde a lo que necesitan los clubes", añadió.

Russo reveló que “en ningún momento de la reunión se habló sobre algún tema político” y graficó su postura señalando que “cuando se te está prendiendo fuego la casa no podemos pensar en pintarla”.