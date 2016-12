Edición Impresa EN SÓLO UN DÍA, DURANTE EL LANZAMIENTO, FUE BAJADO 2,85 MILLONES DE VECES

Super Mario Run destrona a Pokémon Go como el videojuego más descargado El primer título de Nintendo Co Ltd para teléfonos inteligentes alcanzó un récord, pero los usuarios se muestran reacios ante el costo de u$s 10 para desbloquear contenido