Se viene una

Mientras Donald Trump atraviesa recien su segundo mes de gobierno, los integrantes del mundo del espectáculo ya trabajan para adaptar la historia de su llegada a la Casa Blanca, un evento traumático para buena parte de la población estadounidense, que cuenta con tantos ingredientes que seguramente podrá superar, incluso, el ascenso al poder de Frank Underwood (Kevin Spacey) en la exitosa "House of Cards".



La mayoría de las figuras del cine y la televisión se han mostrado contrarias a las ideas y propuestas del actual presidente, y las condiciones en las que triunfó en las elecciones hacen que no sea sorpresivo que apenas algunos meses después del hecho, ya se trabaje en dos adaptaciones de esos eventos.



La primera en anunciarse fue una miniserie que será escrita y producida por Mark Boal (guionista del largometraje "Zona de miedo", dirigida por Kathryn Bigelow y ganadora del Oscar a Mejor película en 2010) y Megan Ellison, que trabajó junto a Boal en "La noche más oscura" (también de Bigelow), un relato de la muerte de Osama Bin Laden a manos de fuerzas especiales estadounidenses.



Según el portal especializado The Hollywood Reporter, la serie contará con un equipo de periodistas dedicados especialmente a investigar y recopilar los sucesos, para servir como material base al programa, que tendrá entre ocho y diez horas de duración en total, si bien aún no tiene fecha de estreno.



Por otra parte, la séptima temporada de la serie "American Horror Story", que en Argentina se emite por Fox, también estará centrada en este tema, según anunció su creador, Ryan Murphy (responsable además de series como "Glee" o "Crimenes Americanos: todos contra OJ Simpson").



En una entrevista con el programa de televisión "Watch What Happens Live", Murphy fue consultado sobre la temática de la próxima temporada de su obra, y respondió "será sobre las elecciones". De todas formas, se negó a confirmar la presencia de figuras políticas reales, como Donald Trump, limitándose a un "quizás".



En tanto, la próxima película del controvertido director danés Lars Von Trier estará también parcialmente inspirada en el presidente Donald Trump, según anunció a The Guardian en una entrevista.



"The House That Jack Built" será ambientada en el Washington de los años setenta y ochenta y retratará la vida de un asesino en serie "muy inteligente" durante 12 años. La trama y el escenario, aparentemente, tienen poco que ver con la situación actual de Estados Unidos. Pero, aun así, aparecerán paralelismos sobre la llegada de Trump a la presidencia, de acuerdo al realizador.