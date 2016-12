Los Beatles lideran la lista de los vinilos más valiosos del mundo

Desde hace al menos un par de años, y después de una debacle histórica a manos del CD a principios de los ‘90, el negocio de los discos de vinilo no solo ha vuelto a resurgir sino que está en auge. Las ventas en alza en todo el mundo así lo demuestran. Por ejemplo, en el Reino Unido, según datos recientes, por primera vez en la historia las ventas de vinilo superaron a las descargas digitales. Esto es que en última semana de noviembre de 2016, se gastaron u$s 3,12 millones en vinilos, mientras que sólo u$s 2,7 millones en descargas digitales de álbumes. Las cifras contrastan significativamente con las estadísticas que se registraron en ese momento del año pasado, cuando sólo se gastaron u$s 1,5 millones en álbumes de vinilo, mientras que las descargas digitales registraron una venta de u$s 5,7 millones.

Pero no sólo las nuevas ediciones apuntalan esta industria. Existe también, y nunca dejo de existir, un importante y millonario mercado que gira en torno a los discos viejos, y que tiene en vilo a los coleccionistas.

En este marco, una rara copia del mítico Álbum Blanco de Los Beatles, que fuera propiedad de su baterista, Ringo Starr, es el vinilo más valioso (y caro) del mundo, según datos del sitio web LoveAntiques.com, que cifra su valor en u$s 790.000. A bastante distancia, el segundo puesto lo ocupa el single de The Quarrymen (banda germen de Los Beatles) titulado "That’ll Be The Day/In Spite Of All The Danger" con un precio estimado de u$s 122.000.

Y el tercer puesto es otra vez para Los Beatles, en este caso con una copia de su single "Love me do" de 1963 grabado en una única cara de acetato, que se cotiza en u$s 98.000.

A continuación se ubican "Music For Supermarkets" de Jean Michel Jarre (u$s 36.700); "Do I Love You (Indeed I Do)" de Frank Wilson (u$s 30.600); "God Save The Queen" de Sex Pistols (u$s 14.600); "Would You Believe" de Billy Nicholls (u$s 12.700); "Please Please Me" de Los Beatles (u$s 9200); "Kind Hearted Woman Blues" de Robert Johnson (u$s 8500); "Bohemian Rhapsody/I’m In Love With My Car" de Queen (u$s 6000); "Pride (In The Name Of Love)" de U2 (u$s 6000); "Midsummer Night’s Scene/Sara Crazy Child" de John’s Children (u$s 5000); "Latch On/Only A Daydream" de Ron Hargrave (u$s 3600); "Led Zeppelin" de Led Zeppelin (u$s 3600); "Love Me Do/PS I Love You" de Los Beatles (u$s 3600); "Space Oddity/Wild Eyed Boy From Freecloud" de David Bowie (u$s 3600); "Tinkerbells Fairydust" de Tinkerbells Fairydust (u$s 3600); "Erotica" de Madonna (u$s 2400); "Love is Strange" de Wings (u$s 2400); y "Tudor Lodge" de Tudors Lodges (u$s 1400).