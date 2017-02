El próximo domingo 26 de febrero a las 20 hs. Fox estrena la temporada 28 de "Los Simpson", con los cuatro primeros episodios seguidos, "Monty Burn’s Fleeing Circus": Springfield sufre un incendio devastador y Los Simpson le ruegan al Sr. Burns que financie su reconstrucción. "Friends and Family": Burns contrata a los Simpson para interpretarse en realidad virtual, "The Town": luego de atrapar a Bart alentando al equipo rival de Springfield, Homero planifica un viaje familiar a Boston para demostrarle que es una ciudad terrible; y "Theehouse of Horror XXVII", donde el Sr. Burns presenta un nuevo concurso al estilo de ‘Los juegos del hambre‘, donde los niños de Springfield deben combatir entre ellos.