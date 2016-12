Llega el juego de los Power Rangers

El nuevo videojuego de los Power Rangers, a cargo del estudio Bamtang, llegará al mercado el próximo 17 de enero, de acuerdo con información en la web oficial de Microsoft.

"Saban’s Mighty Morphin Power Rangers: Mega Battle" ofrece una experiencia de acción cooperativa de combates contra enemigos sacados directamente de la serie de televisión. Además, se podrán mejorar las habilidades del personaje que se elija y utilizar distintas armas. También, hay que mencionar que todos los niveles están inspirados en algún episodio de la popular serie. El título fue anunciado en octubre pasado durante la New York Comic-Con, y estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Aún no se dio a conocer el precio del juego de este lado del mundo, pero la web de Microsoft anunció el titulo en Europa con un precio de 14,99 Euros, lo cual puede dar una idea del precio aproximado en América.