La crisis golpea el Carnaval de Rio, y las

Detrás de las coreografías, las majestuosas carrozas y las multitudes, una fuerte inversión marca el ritmo en la fiesta "mais grande do mundo".

Las doce escuelas de baile que compiten en el Carnaval de Río, con un promedio de 4000 integrantes cada una, pueden llegar a invertir u$s 5 millones, un dinero financiado por empresas brasileñas y extranjeras.

Pero este año la crisis económica, que ha llevado a la quiebra al estado de Rio de Janeiro, ha pintado de rojo algunas cifras del carnaval.

Por ejemplo, en esta edición no auspiciará la cerveza Antarctica, de Ambev, la sexta marca más valorada en Brasil, según el ranking BrandZ Brasil Top 50. Esto implica un ahorro de unos u$s 2,5 millones para la empresa, como especifica la revista brasileña Veja. Aunque, sí patrocinará a unas 380 comparsas, indica O Globo.

No obstante, ante esta ausencia, la cerveza Itaipava, del Grupo Petrópolis, será patrocinadora del carnaval por primera vez e invertirá unos u$s 4,8 millones. Junto a ella, Amstel, de Heineken, también incursionará auspiciando varias fiestas.

Por su parte, las "escolas" de samba de la Liga Independiente de Río de Janeiro (Liesa) también sufrirán la reducción de costos: se estima que para el carnaval de este año tienen un presupuesto de 30% a 40% menos.

"La mayoría de las escuelas no cuentan con patrocinio. Este año ha sido bastante complejo", explicó Jorge Castanheira, presidente de Liesa, al diario brasileño Valor.

Además, cada espectáculo de escuela de samba ahora tendrá una duración de 75 minutos en vez de 82, aunque Castanheira asegura que la decisión no tuvo una finalidad económica, sino que desean incrementar el nivel de las actuaciones.

En tanto, este año, la "ciudad maravillosa" espera la visita de alrededor de 1,1 millón de turistas, lo que representa un 10% más que en 2016, de acuerdo a Riotur, empresa de turismo de Río de Janeiro, y según releva el diario Gestión de Perú.

Este público ocuparía el 94% de la capacidad hotelera de Río. Y los gastos de los visitantes rondarían los u$s 980 millones, según EBC Agencia Brasil.

Aunque el carnaval se realizará entre el 24 y 28 de febrero, el lunes 27 será la fecha en la que circule más dinero gracias al desfile en el Sambódromo que se extiende a lo largo de más de 550 metros.

A este evento acuden alrededor de 70.000 personas, que pagan entre u$s 70 y u$s 160 para ocupar un lugar en las gradas. Pero si se busca comodidad, se pueden invertir unos u$s 460 por un asiento numerado, que no requiere la llegada de la persona horas antes del evento, y hasta u$s 1100 por ubicaciones vip cerradas, releva Bloomberg.

Además, durante el festejo se realizarán unos 50 "blocos" (fiestas callejeras), que convocan millones de personas, "acompañadas" por unos 4500 puestos ambulantes.

Todos los eventos congregarán, al menos, cinco millones de personas.